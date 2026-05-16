Українка купила будинок в селі за $8 тисяч – чому з неї сміються (фото)

Аліна придбала нерухомість за містом й несподівано для себе зіштовхнулася із критикою. Багато хто вважає її рішення помилковим. Мовляв, помешкання більше нагадує сарай, аніж будинок, де можна жити. Проте дівчина та її коханий ні про що не шкодують.

Українка показала своє нове житло неподалік Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині. За її словами, там підведені всі необхідні комунікації й дуже зручне розташування. Втім, віртуальна екскурсія не справила враження на користувачів мережі. Вони засипали власницю повідомленнями, що це начебто занадто дорого. У чому переваги та недоліки цього помешкання, – читайте у матеріалі Фокусу.

Важливо

Неподалік океану: переселенці купили будинок у Франції за 10 тисяч євро (фото)

Будинок називають сараєм

"Кілька місяців тому ми купили будинок в селі за 8 тисяч доларів. Дуже багато людей написали нам, що це дуже дорого, що в них набагато кращі умови, що вони будували будинки з "нуля". Взагалі казали, що наш будинок – сарай. Мабуть, всі ці люди живуть в елітних особняках", – розповідає дівчина не без іронії.

Відео дня

За її словами, ціна обумовлена тим, що цей будинок розташований дуже близько до Кривого Рога, там є комунікації – газ, електрика, вода, туалет з ванною. Місцевість густозаселена, поруч – школа та магазин.

Ні про що не шкодують

Аліна зазначила, що за цей час вони з чоловіком витратили на ремонт вже понад дві тисячі доларів. Крім того, їм у спадок дістався собака та кіт. Хоча житло далеко не в ідеальному стані, вони ні про що не шкодують.

Аліну розкритикували за рішення перебратися в село Фото: TikTok

"Ви молодці. Пише негатив той, хто сам ще нічого не купив і не купить. Живіть своє життя, воно у вас одне", – написала одна з учасниць обговорення у коментарях. "Будинок з газом, то це вже дуже добре за 8000 доларів. Удачі вам", – написала інша.

"Дитино, нікого не слухай. У Вас прекрасний будинок з прекрасними людьми в середині. Головне, що це Ваш будинок, в якому живе кохання та щирість", – додавши емодзі, зазначила глядачка, яку звуть Тетяна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Вікторія Русакова провела віртуальну екскурсію своїм будинком в селі Бесідка. Житло розташоване у Київський області — в 1,5 год їзди від Києва, і обійшлось їй всього в 10 тисяч доларів.

Назарій, який називає себе амбасадором Гуцульського краю, знайшов високо у горах садибу 90-річної бабусі Марії Гіркової, яка живе у присілку Переніз, що поблизу Яремче.

Українець, якого звуть Алекс, записав серію відео у TikTok, щоб детальніше розповісти про своє рішення — поселитися у садибі посеред Карпатських гір. Ми дізнались, що врешті-решт з цього вийшло.