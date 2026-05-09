Українка купила світлий будинок в селі поблизу Києва за $10 тисяч (фото)

Жінка активно веде блог про материнство, побут та ремонт у сільському будинку. Вона знімає чесні огляди, розпаковки та ASMR-відео, а також документує життя в селі "без прикрас".

Вікторія Русакова, зареєстрована у TikTok під ніком @vikaaa_rusakova_ugc, провела віртуальну екскурсію своїм будинком в селі Бесідка. Житло розташоване у Київський області — в 1,5 год їзди від Києва, і обійшлось їй всього в 10 тисяч доларів. Там уже можна жити, хоча власниця планує невдовзі розпочати капітальний ремонт. Що вона збирається зробити, — читайте у публікації Фокусу.

Купили хату в селі

"Ми купили хату в селі. Не ідеальну, але свою. Поки що не Pinterest: пил, старі стіни і купа роботи. Але вже є основне – тиша, простір і спокій. Попереду ремонт, нерви і багато щасливих моментів… Я покажу вам усе, як є. Залишайтеся, попереду буде цікаво", — розповідає господиня в одному зі своїх роликів, де демонструє екстер’єр свого помешкання.

Далі вона показала, який вигляд має будинок всередині. Зараз у першій кімнаті розташована кухня, але в майбутньому там облаштують ванну кімнату. Потім йде котельня, де має бути місце для зберігання побутової хімії або пральня, сіни (прохідна зона), ще одна прохідна кімната, кухня, а також найбільша кімната, де буде спальня.

У коментарях авторці написала донька попередніх господарів, які продали будинок.

"Який тісний світ. Вікторія, це будинок в якому виріс мій тато. На днях батьки сказали, що тепер там буде жити молода сім’я з Києва. Я бажаю вам якомога більше радісних моментів у цьому будинку. Вірю, що ви будете тут щасливі", — написала вона.

Дехто почав роздавати поради щодо планування: "Як людина, що трошки знає за архітектуру. Ванна дуже далеко від спальні та вітальні. Те, що йти до неї прийдеться через сіни (кімнату з взуттям, тобто брудом) не дуже гігієнічно. Ви замотаєтесь відмивати. Може, подумайте чи можна зробити двері крізь кухню у ванну. Просто як пропозиція. Хатинка у вас дуже гарна вам пощастило".

Також люди звернули увагу на раритетні меблі: "У вас є раритетні речі, як "Сталінський диван", перша шафа і дві лавки, ковдри — це все коштує гарні гроші, а особливо, що виглядає усе в гарному стані і аутентичне. Багато молоді зараз купують будинки у селі зі скарбами, які вони викидають".

Ділянка 35 "соток"

Відповідаючи на запитання про ціну нерухомості, Вікторія зізналась, що будинок обійшовся їм з чоловіком в 10 тисяч доларів. Там є ще земельна ділянка — 35 "соток". Багато хто погодився, що це дуже гарна ціна.

