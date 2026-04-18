Жінка показала видову квартиру в Італії за 27 тисяч євро (фото)

Людмила, яка продає нерухомість в Італії, показала видову квартиру в місті Серравалле-Скривія (Serravalle Scrivia). Там три кімнати загальною площею 90 квадратних метрів. Помешкання розташоване на сьомому поверсі.

Увагу користувачів мережі привернула трикімнатна квартира в Італії за 27 тисяч євро. Житло з двома балконами продається власником під ремонт. У будинку є ліфт, а також центральне опалення. Який стан помешкання, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Квартира достатньо світла та простора, з якісним покриттям на підлозі. Передбачена гардеробна зі стелажами.

Фото: Instagram

Ванна кімнатна виконана у рожевих тонах: є ванна, туалет, біде, умивальник та дзеркало, бойлер. Від попереднього власника залишилась кухня, обідній стіл та тумбочка у вітальні.

Фото: Instagram

Варто зауважити, що разом з переоформленням сума вийде на порядок більшою, особливо, якщо покупець – іноземець, адже додатково потрібно буде перекладати всі документи. Приблизно весь процес обійдеться ще в 10 тисяч євро.

У коментарі відразу "прийшли" скептики.

"Та немає таких цін в Італії. Живу тут 25 років", — пише одна учасниця обговорення.

Фото: Instagram

"Я живу тут 4 роки та купила за 22 тисяч євро в тому році", — стверджує інша.

"У даній ситуації потрібну міняти вікна та бойлер. Пофарбувати квартиру. Далі вже за вашим смаком. Стан квартири завжди прописую в описі. "Халупи" та квартири з боргами не продаю", — пояснила низьку ціну авторка відео.

