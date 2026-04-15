Чоловік купив будинок біля річки всього за 1000 доларів, але є нюанс (фото)

Українець, який не називає свого імені, розповів про купівлю старого будинку неподалік річки в Миколаївській області. Всередині практично нічого немає, окрім деяких покинутих меблів ще радянської доби та будівельного сміття.

Господар зізнається, що куплений за 1000 доларів будинок в дуже поганому стані, він фактично зруйнована: дах майже повністю згнив, стіни напіврозвалені, віконні рами вибиті, немає дверей. Які переваги та недоліки цього житла, — читайте у публікації Фокусу.

"Це початок нової історії, покинутої дачі… З нуля, своїми руками роблю місце, в яке хочеться повертатися знову і знову", — зазначив в описі автор відео.

Будинок біля річки

У своєму блозі він показує прибирання на території, де багато диких дерев та кущів. Але є великий "сюрприз": вихід до річки, що тече неподалік основного будинку, який потребує капітального ремонту.

Одна глядачка зауважила, що є важливий нюанс – вода надто близько підбирається до будинку, тож можливе підтоплення та ерозія ґрунту. Щоб цього не трапилося, вона рекомендує висадити сад: "Все чудово. Але починайте вже укріплювати берег. Садіть дерева, щоб не було ерозії ґрунту. А то вода швидко може то все підмити".

"Неймовірна краса. Надзвичайно гарна наша Україна. Дай Боже побачити чисте небо над головою і вільне від всякого ворожого металобрухту", — пише наступна підписниця. Ще одна пише: "Як це красиво. Бажаю Вам насолоджуватися світанками та чудовими заходами сонця, а також таємничими вечорами, радістю та незабутніми враженнями".

"Там, як зробити ремонт і подвір’я в порядок привести, то буде дуже-дуже круто! У вас від гостей не буде відбою", — додає наступний учасник обговорення.

