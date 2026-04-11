Переселенці знайшли скарб у хаті, купленій у Франції за 10 тисяч євро: "Стали мільйонерами"

Олена та Дмитро, які виїхали з України до Франції, знайшли там недорогий будинок біля океану. Житло потребує капітального ремонту, однак планування — чудове. Окрім того, пара нещодавно знайшла на горищі неймовірний "сюрприз".

У грудні 2025 року ми уже розповідали історію Олени та Дмитра. Вони певний час жили у Польщі, а згодом перебралися у Францію, де знайшли будиночок із земельною ділянкою, що коштував всього 10 тисяч євро. Що саме вони побачили всередині, — читайте у публікації Фокусу.

За словами пари, хатинка розташована за три години їзди від узбережжя океану. Там дуже гарна природа, чудовий клімат та немає шумних сусідів та навали туристів.

Скарб на горищі

"Ми знайшли 40-річне вино на горищі покинутого будинку. Перша пляшка — 1987 року. Це звичайне столове бордо, не колекційне. Швидше за все, вже не придатне для споживання, бо надто довго зберігалось без правильних умов — на горищі, де нестабільна температура", — розповідає жінка.

Інша пляшка — 1978 року, тобто йому вже 48 років. Цей напій уже належить до вищого класу, але також, ймовірно, зіпсований через порушення температурного режиму.

Судячи з наступних відео, нові власники будинку дістали з горища цілий набір різноманітних вин, виготовлених ще у минулому столітті.

"Я пізніше зайду в ChatGPT, щоб поцікавитися, що це за вина такі", — зазначає Олена в своєму ролику.

"Стали мільйонерами"

У коментарях глядачі жартують, що вартість напоїв може перевищити врешті ціну самого будинку. "Алкоголь, мабуть, обійдеться дорожче, ніж дім", "Ви стали мільйонерами", — пишуть користувачі мережі.

Пара знайшла колекцію вин Фото: TikTok

Хтось дав пораду: "Усе шампанське, як Ви правильно зазначили, слід зберігати пробками донизу. Я, звісно, не є експертом, але, на мою думку, це все принесе прибуток, навіть якщо вино зіпсувалося, адже на старі пляшки є попит. Упевнений, Ви з усім розберетеся. Удачі Вам!".

Деякі вина коштують десятки тисяч гривень Фото: TikTok

"Ось так і збирали, збирали — аж раптом нікому не потрібно! Життя коротке!" — прокоментував наступний учасник обговорення. На що авторка відповіла: "Так-так, саме так. Ми теж дивилися на все це… що зберігали до кращого моменту, а момент так і не настав".

Ще один коментатор зазначив: "На французьких блошиних ринках такі пляшки продаються за 5 євро. Є застосунок Vivino для визначення вин, який іноді показує ціну".

