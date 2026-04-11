Переселенцы нашли клад в доме, купленном во Франции за 10 тысяч евро: "Стали миллионерами"

Елена и Дмитрий, которые выехали из Украины во Францию, нашли там недорогой дом у океана. Жилье требует капитального ремонта, однако планировка — замечательная. Кроме того, пара недавно нашла на чердаке невероятный "сюрприз".

В декабре 2025 года мы уже рассказывали историю Елены и Дмитрия. Они некоторое время жили в Польше, а затем перебрались во Францию, где нашли домик с земельным участком, который стоил всего 10 тысяч евро.

По словам пары, домик расположен в трех часах езды от побережья океана. Там очень красивая природа, прекрасный климат и нет шумных соседей и нашествия туристов.

Сокровище на чердаке

"Мы нашли 40-летнее вино на чердаке заброшенного дома. Первая бутылка — 1987 года. Это обычное столовое бордо, не коллекционное. Скорее всего, уже не пригодно для потребления, потому что слишком долго хранилось без правильных условий — на чердаке, где нестабильная температура", — рассказывает женщина.

Відео дня

Важно

Другая бутылка — 1978 года, то есть ему уже 48 лет. Этот напиток относится к высшему классу, но также, вероятно, испорчен из-за нарушения температурного режима.

Судя по следующим видео, новые владельцы дома достали с чердака целый набор разнообразных вин, изготовленных еще в прошлом веке.

"Я позже зайду в ChatGPT, чтобы поинтересоваться, что это за вина такие", — отмечает Елена в своем ролике.

"Стали миллионерами"

В комментариях зрители шутят, что стоимость напитков может превысить в конце концов цену самого дома. "Алкоголь, видимо, обойдется дороже, чем дом", "Вы стали миллионерами", — пишут пользователи сети.

Пара нашла целую коллекцию вин Фото: TikTok

Кто-то дал совет: "Все шампанское, как Вы правильно отметили, следует хранить пробками вниз. Я, конечно, не эксперт, но, по моему мнению, это все принесет прибыль, даже если вино испортилось, ведь на старые бутылки есть спрос. Уверен, Вы со всем разберетесь. Удачи Вам!".

Некоторые вина стоят десятки тысяч гривен Фото: TikTok

"Вот так и собирали, собирали — и вдруг никому не нужно! Жизнь коротка!" — прокомментировал следующий участник обсуждения. На что автор ответила: "Да-да, именно так. Мы тоже смотрели на все это... что хранили до лучшего момента, а момент так и не наступил".

Еще один комментатор отметил: "На французских блошиных рынках такие бутылки продаются за 5 евро. Есть приложение Vivino для определения вин, которое иногда показывает цену".

