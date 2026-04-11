Сімейство купило будинок у селі й гектар землі, щоб завести курей і кроликів (фото)

Жанна з Черкащини після купівля квартири в місті наважилась ще й придбати будинок в селі з великою земельною ділянкою, де планує висаджувати фруктові дерева.

Молода українська родина з дитиною планує перебратися з міста в село. Вони мають власну квартиру, але хочуть більшого: вирощувати власний город, сад, а також завести свійських тварин — кроликів та курей. Більше про їхню історію, — у матеріалі Фокусу.

"Ми купили будинок в селі на Черкащині, а також один гектар землі. Зараз закладаємо молодий сад. Маємо уже 40 посаджених плодових дерев. Мені подобається романтизувати життя в селі, бо молодь сюди не заженеш і драним віником", — розповідає молода жінка.

Купила будинок і квартиру

Жанна також пояснила скептикам, для чого перед цим купила квартиру в місті.

"У нас підростає дитина, і я не знаю, яким буде її вибір. Можливо, захоче жити у місці, але на даному етапі життя я обираю той спосіб життя, який буде мені найкомфортнішим. Тут моя менталка почуває себе просто чудово. А в чоловіка вибору немає, приходиться мене підтримувати", — каже вона.

Молода родина купила стару хату в селі Фото: TikTok

Українка активно веде блог в соціальних мережах, де розповідає про всі етапи трансформації свого житла. Нещодавно вона відзвітувала про зроблене за перший рік після переїзду.

Зміни за рік

"Чи зробили ми ремонт? Ні. Ми встигли розчистити ділянку і засадити її красивими рослинами. Але, тим не менше, вже за місяць будемо сюди заселятися", — додає блогерка.

Пара облаштовує теплиці, щоб вирощувати рослини Фото: TikTok

За її словами, на території є вуличний туалет. У майбутньому вона з чоловіком планує облаштувати ще літній душ, а їсти можна варити "просто на вулиці".

"Насправді ми маємо, де жити, але хочемо кинути собі виклик. Будемо робити теплиці, садити город, заведемо кроликів і, можливо, навіть курочок. Хтось може подумати, що я зійшла з розуму, але ні. Чоловік мене підтримує", — підсумувала Жанна, яка має маленьку донечку.

Інші голоси

У коментарях сімейству бажають миру, злагоди та реалізації усіх планів.

"Життя в селі, це кайф";

"Боже мій, як ви мені подобаєтеся";

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Гарна молода і трудолюбива сім'я!";

"Так, все правильно: потрібна і квартира, і будинок із садибою, і сад. У вас усі ідеї хороші — здорові".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Ліза, яка живе у Києві, купила хату в селі, щоб мати затишний прихисток в часи глобальної нестабільності. У будинку не було ні газу, ні води, ні каналізації. Навіть електрику довелось проводити наново. Але дівчина ні про що не шкодує.

Народна кулінарка Алла Ковальчук, експертка шоу "Все буде добре" і проєкту "Все буде смачно!" на телеканалі СТБ, розповіла про будинки в селі, які продаються за копійки.

Молода матір із села, що у Тернопільській області, разом з чоловіком придбала стару хату в селі, розпочала там ремонт й запустила власний бізнес, вигравши державний грант — 250 тисяч гривень.