"Виграла 250 тисяч": українка купила хату в селі — з неї всі сміялися, а дарма (фото)

Молода матір із села, що у Тернопільській області, разом з чоловіком придбала стару хату в селі, розпочала там ремонт й запустила власний бізнес, вигравши державний грант — 250 тисяч гривень. Цікаво, що торік жінку висміювали в інтернеті за цей неочевидний вибір.

Жінка не соромиться свого скромного помешкання за 5 тисяч доларів, демонструючи у TikTok кожен етап ремонту. Глядачі не раз писали, що цей будинок разом з господарськими прибудовами простіше зрівняти із землею бульдозером, але вона вирішила інакше. Що з цього вийшло, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Виграли грант

У ролику, записаному ще взимку, молода матір розповіла, що їм вдалося зробити за два роки. Насамперед господарі поміняли вікна на метало-пластикові, внутрішні двері, провели газ, облаштували місце для септика.

Окрім того, жінка подалась на державний грант для підприємців й виграла його. Тепер запускає власний бізнес з вирощування в теплицях фруктів та ягід.

Що пишуть люди?

"Ти молодець! Завжди надихаєш мене", — пишу в коментарях одна з учасниць обговорення. "Радіємо разом з тобою… Нехай усе вдається", — додала інша. "Ви велика умнічка! Я теж планую своє життя з ніг на голову повернути. Відпрацьовую останні дні в наймі і я вільна", — поділилась наступна підписниця.

За словами авторки відео, після одруження вони з чоловіком вирішити жити в селі, аби в своєму будинку і без батьків.

