Жінка купила будинок в селі за $8 тисяч: чому тепер з неї сміються (фото)

Аліна купила хату в селі | Фото: TikTok

Молода жінка, яку звуть Аліна, придбала у Дніпропетровській області поблизу Кривого Рогу старий будинок в селі за вісім тисяч доларів. Господиня не шкодує про своє рішення, однак глядачі її блогу постійно критикують цей вибір.

У своєму відео, що стало популярним, блогерка розповідає про негативні відгуки від глядачів, які з неї сміються. Люди пишуть, що віддавати таку суму за звичайний сільський будинок — надто необдумано. Фокус звернув увагу на цю історію.

"Люди написали, що це надто дорого, що у них набагато кращі умови, що вони будували будинки з "нуля", а наш будинок — сарай. Мабуть, всі ці люди живуть в елітних особняках. Люди, мабуть, забули, що інстаграмна картинка тільки в Instagram. Про те, що існують звичайні будинки, вони, мабуть, і не здогадуються", — каже авторка за кадром.

Українка купила хату в селі

Далі господиня вирішила пояснити, чому така ціна. Насамперед її будинок розташований поблизу міста та міських комунікацій. Там є всі вигоди: газ, електрика, вода, облаштована ванна кімната, поблизу — школа.

Відео дня

"Якщо ви живете в красивих будинках, які не виглядають як сарай, то я вас вітаю. У вас красиві будинки й брудна душа", — підсумувала Аліна.

Хата в селі, Кривий Ріг
Аліна не шкодує про своє рішення
Фото: TikTok

Користувачі мережі у розділі коментарів почали коментувати слова жінки. Більшість відгуків — позитивні.

  • "Дівчинко, хто насправді багатий, такої маячні не пише. Їм пофіг, як хто живе";
  • "Це не дорого зовсім, у нас будинки з усіма вигодами й за 20 хвилин від міста від 35 тисяч";
Коментарі користувачів мережі
Коментарі користувачів мережі
Фото: TikTok
  • "Не слухайте нікого — головне, що жити вам там і все сподобалося господині, яка його придбала. Все інше доробиться з часом".

У попередніх відео Аліна розповідала, що на території є двоповерховий гараж, кілька прибудов, зокрема літня кухня, курник та вуличний туалет. Поруч — присадибна ділянка з системою поливу, а вздовж подвір’я аркою росте виноград.

