Женщина купила дом в селе за $8 тысяч: почему теперь над ней смеются (фото)

Молодая женщина, которую зовут Алина, приобрела в Днепропетровской области вблизи Кривого Рога старый дом в селе за восемь тысяч долларов. Хозяйка не жалеет о своем решении, однако зрители ее блога постоянно критикуют этот выбор.

В своем видео, ставшем популярным, блогерша рассказывает о негативных отзывах от зрителей, которые над ней смеются. Люди пишут, что отдавать такую сумму за обычный сельский дом — слишком необдуманно. Фокус обратил внимание на эту историю.

"Люди написали, что это слишком дорого, что у них гораздо лучшие условия, что они строили дома с "нуля", а наш дом — сарай. Видимо, все эти люди живут в элитных особняках. Люди, видимо, забыли, что инстаграмная картинка только в Instagram. О том, что существуют обычные дома, они, видимо, и не догадываются", — говорит автор за кадром.

Украинка купила дом в селе

Далее хозяйка решила объяснить, почему такая цена. Прежде всего ее дом расположен вблизи города и городских коммуникаций. Там есть все выгоды: газ, электричество, вода, обустроенная ванная комната, поблизости — школа.

"Если вы живете в красивых домах, которые не выглядят как сарай, то я вас поздравляю. У вас красивые дома и грязная душа", — подытожила Алина.

Алина не жалеет о своем решении Фото: TikTok

Пользователи сети в разделе комментариев начали комментировать слова женщины. Большинство отзывов — положительные.

"Девочка, кто на самом деле богат, такого бреда не пишет. Им пофиг, как кто живет";

"Это не дорого совсем, у нас дома со всеми удобствами и в 20 минутах от города от 35 тысяч";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Не слушайте никого — главное, что жить вам там и все понравилось хозяйке, которая его приобрела. Все остальное доработается со временем".

В предыдущих видео Алина рассказывала, что на территории есть двухэтажный гараж, несколько пристроек, в частности летняя кухня, курятник и уличный туалет. Рядом — приусадебный участок с системой полива, а вдоль двора аркой растет виноград.

