"Выиграла 250 тысяч": украинка купила хату в селе — над ней все смеялись, а зря (фото)

Молодая мать из села, что в Тернопольской области, вместе с мужем приобрела старый дом в селе, начала там ремонт и запустила собственный бизнес, выиграв государственный грант — 250 тысяч гривен. Интересно, что в прошлом году женщину высмеивали в интернете за этот неочевидный выбор.

Женщина не стесняется своего скромного дома за 5 тысяч долларов, демонстрируя в TikTok каждый этап ремонта. Зрители не раз писали, что этот дом вместе с хозяйственными пристройками проще сровнять с землей бульдозером, но она решила иначе. Что из этого получилось, — узнавайте в материале Фокуса.

Выиграли грант

В ролике, записанном еще зимой, молодая мать рассказала, что им удалось сделать за два года. Прежде всего хозяева поменяли окна на металло-пластиковые, внутренние двери, провели газ, обустроили место для септика.

Кроме того, женщина подалась на государственный грант для предпринимателей и выиграла его. Теперь запускает собственный бизнес по выращиванию в теплицах фруктов и ягод.

Что пишут люди?

"Ты молодец! Всегда вдохновляешь меня", — пишет в комментариях одна из участниц обсуждения. "Радуемся вместе с тобой... Пусть все удается", — добавила другая. "Вы большая умничка! Я тоже планирую свою жизнь с ног на голову повернуть. Отрабатываю последние дни в найме и я свободна", — поделилась следующая подписчица.

По словам автора видео, после бракосочетания они с мужем решили жить в селе, чтобы в своем доме и без родителей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка Валентина Березовская вместе с мужем живут на две страны — в Украине и Германии. В своих социальных сетях пара рассказывает о необычном хобби — восстановление старых домов.

Молодая женщина, которую зовут Алина, приобрела в Днепропетровской области вблизи Кривого Рога старый дом в деревне за восемь тысяч долларов. Хозяйка не жалеет о своем решении, однако зрители ее блога постоянно критикуют этот выбор.

Женщина, которую зовут Анна, решила кардинально изменить свою жизнь и поселиться за городом. Она нашла заброшенный дом, который стоил всего 30 тысяч гривен, и начала там капитальный ремонт.