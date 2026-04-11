Семейство купило дом в селе и гектар земли, чтобы завести кур и кроликов (фото)

Жанна из Черкасской области после покупки квартиры в городе решилась еще и приобрести дом в селе с большим земельным участком, где планирует высаживать фруктовые деревья.

Молодая украинская семья с ребенком планирует перебраться из города в село. Они имеют собственную квартиру, но хотят большего: выращивать собственный огород, сад, а также завести домашних животных — кроликов и кур. Больше об их истории — в материале Фокуса.

"Мы купили дом в селе на Черкасщине, а также один гектар земли. Сейчас закладываем молодой сад. Имеем уже 40 посаженных плодовых деревьев. Мне нравится романтизировать жизнь в селе, потому что молодежь сюда не загонишь и драным веником", — рассказывает молодая женщина.

Купила дом и квартиру

Жанна также объяснила скептикам, для чего перед этим купила квартиру в городе.

Відео дня

"У нас подрастает ребенок, и я не знаю, каким будет его выбор. Возможно, захочет жить в месте, но на данном этапе жизни я выбираю тот образ жизни, который будет мне комфортным. Здесь моя менталка чувствует себя просто замечательно. А у мужа выбора нет, приходится меня поддерживать", — говорит она.

Молодая семья купила старый дом в селе Фото: TikTok

Украинка активно ведет блог в социальных сетях, где рассказывает обо всех этапах трансформации своего жилья. Недавно она отчиталась о сделанном за первый год после переезда.

Изменения за год

"Сделали ли мы ремонт? Нет. Мы успели расчистить участок и засадить его красивыми растениями. Но, тем не менее, уже через месяц будем сюда заселяться", — добавляет блогерша.

Пара обустраивает теплицы, чтобы выращивать растения Фото: TikTok

По ее словам, на территории есть уличный туалет. В будущем она с мужем планирует обустроить еще летний душ, а кушать можно варить "прямо на улице".

"На самом деле мы имеем, где жить, но хотим бросить себе вызов. Будем делать теплицы, сажать огород, заведем кроликов и, возможно, даже курочек. Кто-то может подумать, что я сошла с ума, но нет. Муж меня поддерживает", — подытожила Жанна, у которой есть маленькая дочь.

Другие голоса

В комментариях семейству желают мира, согласия и реализации всех планов.

"Жизнь в деревне, это кайф";

"Боже мой, как вы мне нравитесь";

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Хорошая молодая и трудолюбивая семья!";

"Да, все правильно: нужна и квартира, и дом с усадьбой, и сад. У вас все идеи хорошие — здоровые".

Лиза, которая живет в Киеве, купила дом в селе, чтобы иметь уютный приют во времена глобальной нестабильности. В доме не было ни газа, ни воды, ни канализации. Даже электричество пришлось проводить заново. Но девушка ни о чем не жалеет.

Народная кулинарка Алла Ковальчук, эксперт шоу "Все буде добре" и проекта "Все буде смачно!" на телеканале СТБ, рассказала о домах в селе, которые продаются за копейки.

Молодая мать из села, что в Тернопольской области, вместе с мужем приобрела старый дом в селе, начала там ремонт и запустила собственный бизнес, выиграв государственный грант — 250 тысяч гривен.