Мужчина купил дом у реки всего за 1000 долларов, но есть нюанс (фото)

Украинец, который не называет своего имени, рассказал о покупке старого дома недалеко от реки в Николаевской области. Внутри помещения практически ничего нет, кроме некоторой заброшенной мебели еще советской эпохи и строительного мусора.

Хозяин признается, что купленный за 1000 долларов дом в очень плохом состоянии, он фактически разрушен: крыша почти полностью сгнила, стены полуразвалены, оконные рамы выбиты, нет дверей. Какие преимущества и недостатки этого жилья, — читайте в публикации Фокуса.

"Это начало новой истории, заброшенной дачи... С нуля, своими руками делаю место, в которое хочется возвращаться снова и снова", — отметил в описании автор видео.

Дом у реки

В своем блоге он показывает уборку на территории, где много диких деревьев и кустов. Но есть большой "сюрприз": выход к реке, текущей неподалеку от основного дома, который нуждается в капитальном ремонте.

Мужчина купил дом возле реки

Одна зрительница заметила, что есть важный нюанс — вода слишком близко подбирается к дому, поэтому возможно подтопление и эрозия почвы. Чтобы этого не случилось, она рекомендует высадить сад: "Все прекрасно. Но начинайте уже укреплять берег. Сажайте деревья, чтобы не было эрозии почвы. А то вода быстро может это все подмыть".

Хозяин признается, что купленный за 1000 долларов дом в очень плохом состоянии

"Невероятная красота. Очень красивая наша Украина. Дай Бог увидеть чистое небо над головой и свободное от всякого вражеского металлолома", — пишет следующая подписчица. Еще одна пишет: "Как это красиво. Желаю Вам наслаждаться рассветами и прекрасными закатами, а также таинственными вечерами, радостью и незабываемыми впечатлениями".

"Там, как сделать ремонт и двор в порядок привести, то будет очень-очень круто! У вас от гостей не будет отбоя", — добавляет следующий участник обсуждения.

Виктория вернулась из-за границы на родину, и теперь начинает жизнь с самого начала. Она приобрела дом в селе и собственноручно занимается ремонтом и наводит порядок на огороде.

Жанна из Черкасской области после покупки квартиры в городе решилась еще и приобрести дом в селе с большим земельным участком, где планирует высаживать фруктовые деревья.

Елена и Дмитрий, которые выехали из Украины во Францию, нашли там недорогой дом у океана. Жилье требует капитального ремонта, однако планировка — замечательная. Кроме того, пара недавно нашла на чердаке невероятный "сюрприз".