Женщина показала видовую квартиру в Италии за 27 тысяч евро (фото)

Людмила, которая продает недвижимость в Италии, показала видовую квартиру в городе Серравалле-Скривия (Serravalle Scrivia). Там три комнаты общей площадью 90 квадратных метров. Помещение расположено на седьмом этаже.

Внимание пользователей сети привлекла трехкомнатная квартира в Италии за 27 тысяч евро. Жилье с двумя балконами продается владельцем под ремонт. В доме есть лифт, а также центральное отопление. Какое состояние квартиры, — узнавайте в материале Фокуса.

Квартира достаточно светлая и просторная, с качественным покрытием на полу. Предусмотрена гардеробная со стеллажами.

Фото: Instagram

Ванная комнатная выполнена в розовых тонах: есть ванна, туалет, биде, умывальник и зеркало, бойлер. От предыдущего владельца осталась кухня, обеденный стол и тумбочка в гостиной.

Фото: Instagram

Стоит заметить, что вместе с переоформлением сумма выйдет на порядок больше, особенно, если покупатель — иностранец, ведь дополнительно нужно будет переводить все документы. Примерно весь процесс обойдется еще в 10 тысяч евро.

Другие голоса

В комментарии сразу "пришли" скептики.

"Да нет таких цен в Италии. Живу здесь 25 лет", — пишет одна участница обсуждения.

Фото: Instagram

"Я живу здесь 4 года и купила за 22 тысяч евро в том году", — утверждает другая.

"В данной ситуации нужно менять окна и бойлер. Покрасить квартиру. Дальше уже по вашему вкусу. Состояние квартиры всегда прописываю в описании. "Халупы" и квартиры с долгами не продаю", — объяснила низкую цену автор видео.

