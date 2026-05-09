Украинка купила светлый дом в селе под Киевом за $10 тысяч (фото)

Женщина активно ведет блог о материнстве, быте и ремонте в сельском доме. Она снимает честные обзоры, распаковки и ASMR-видео, а также документирует жизнь в селе "без прикрас".

Виктория Русакова, зарегистрированная в TikTok под ником @vikaaa_rusakova_ugc, провела виртуальную экскурсию по своему дому в селе Беседка. Жилье расположено в Киевской области — в 1,5 ч езды от Киева, и обошлось ей всего в 10 тысяч долларов. Там уже можно жить, хотя владелица планирует вскоре начать капитальный ремонт. Что она собирается сделать, — читайте в публикации Фокуса.

Купили дом в деревне

"Мы купили дом в селе. Не идеальный, но свой. Пока не Pinterest: пыль, старые стены и куча работы. Но уже есть основное — тишина, пространство и спокойствие. Впереди ремонт, нервы и много счастливых моментов... Я покажу вам все, как есть. Оставайтесь, впереди будет интересно", — рассказывает хозяйка в одном из своих роликов, где демонстрирует экстерьер своего дома.

Далее она показала, как выглядит дом внутри. Сейчас в первой комнате расположена кухня, но в будущем там обустроят ванную комнату. Затем идет котельная, где должно быть место для хранения бытовой химии или прачечная, "сіни" (проходная зона), еще одна проходная комната, кухня, а также самая большая комната, где будет спальня.

Что пишут люди?

В комментариях автору написала дочь предыдущих хозяев, которые продали дом.

"Какой тесный мир. Виктория, это дом в котором вырос мой папа. На днях родители сказали, что теперь там будет жить молодая семья из Киева. Я желаю вам как можно больше радостных моментов в этом доме. Верю, что вы будете здесь счастливы", — написала она.

Некоторые начали раздавать советы по планированию: "Как человек, который немножко знает архитектуру. Ванная очень далеко от спальни и гостиной. То, что идти к ней придется через прохожую (комнату с обувью, то есть грязью) не очень гигиенично. Вы замотаетесь отмывать. Может, подумайте можно ли сделать дверь через кухню в ванную. Просто как предложение. Домик у вас очень красивый вам повезло".

Также люди обратили внимание на раритетную мебель: "У вас есть раритетные вещи, как "Сталинский диван", первый шкаф и две лавки, одеяла — это все стоит хорошие деньги, а особенно, что выглядит все в хорошем состоянии и аутентичное. Многие молодые сейчас покупают дома в селе с сокровищами, которые они выбрасывают".

Участок 35 "соток"

Отвечая на вопрос о цене недвижимости, Виктория призналась, что дом обошелся им с мужем в 10 тысяч долларов. Там есть еще земельный участок — 35 "соток". Многие согласились, что это очень хорошая цена.

