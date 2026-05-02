"Будем менять все": молодожены купили дом в селе + 25 "соток" огорода (фото)

Молодая пара, Марина и Димид, купила старенький дом в селе Хмельницкой области и начала там капитальный ремонт. У них теперь также есть 25 "соток" земли, где можно выращивать растения.

Семья провела небольшую экскурсию по своему новому жилью, продемонстрировав сам кирпичный дом, а также пристройки — сараи, кладовые, погреб и гараж. Как выглядит помещение сейчас, — узнавайте в материале Фокуса.

По словам владельцев, окна уже были изменены на металлопластиковые везде, кроме веранды, но работы еще очень много. Они планируют "менять все" — пол, потолок, двери, крышу, а также мебель.

В доме 5 комнат и кухня Фото: TikTok

Судя по плану дома, там есть большой коридор, откуда можно попасть в пять комнат, в частности на кухню, где стоит две рабочие печки. В будущем пара планирует положить брусчатку во дворе, обустроить беседку, а также засадить сад с фруктовыми деревьями.

"Еще планируем поставить бассейн с лежаками, чтобы кайфовать летом. Слава Богу, места хватает на все. Впереди нас ждет очень много работы, но еще больше мечтаний, которые со временем станут реальностью", — убеждена Марина.

Двор возле сельского дома Фото: TikTok

В комментариях молодую семью преимущественно поддерживают.

"Это офигенная идея, и будет клевый контент!";

"Молодцы! И будет, что снимать. И село, природа, что может быть лучше... Ничего... Это же супер";

"Очень красивый дом, удачи".

На вопрос, сколько стоит такой дом, новые владельцы не отвечают.

