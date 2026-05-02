"Будемо міняти все": молодята купили будинок у селі + 25 "соток" городу (фото)

Молода пара, Марина та Димід, купила стареньку хату в селі Хмельницької області й розпочала там капітальний ремонт. У них тепер також є 25 "соток" присадибної ділянки, де можна вирощувати рослини.

Родина провела невеличку екскурсію своїм новим житлом, продемонструвавши сам цегляний будинок, а також прибудови – сараї, комори, погріб та гараж. Який вигляд має помешкання зараз, – дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

За словами власників, вікна уже були змінені на металопластикові всюди, окрім веранди, але роботи ще дуже багато. Вони планують "міняти все" – підлогу, стелю, двері, дах, а також меблі.

У будинку 5 кімнат та кухня Фото: TikTok

Судячи з плану будинку, там є великий коридор, звідки можна потрапити у п’ять кімнат, зокрема на кухню, де стоїть дві робочі грубки. У майбутньому пара планує покласти бруківку на подвір’ї, облаштувати бесідку, а також засадити сад з фруктовими деревами.

"Ще плануємо поставити басейн з лежаками, щоб кайфувати влітку. Слава Богу, місця вистачає на все. Попереду нас чекає дуже багато роботи, але ще більше мрій, які з часом стануть реальністю", – переконана Марина.

Двір біля сільської хати Фото: TikTok

У коментарях молоду сім’ю переважно підтримують.

"Це офігенна ідея, і буде кльовий контент!";

"Молодці! І буде, що знімати. І село, природа, що може бути краще… Нічого…Це ж супер";

"Дуже красивий будинок, хай щастить".

На питання, скільки коштує такий будинок, нові власники не відповідають.

