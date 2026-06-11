Во Вроцлаве двух украинцев похитили и удерживали в подвале: полиция показала видео нападения

В польском Вроцлаве правоохранители раскрыли дело, напоминающее сюжет "гангстерского фильма". Двух украинцев похитили на улицах города, после чего силой удерживали в подвале и требовали деньги.

Как сообщает Главное управление муниципальной полиции во Вроцлаве, правоохранители совместно с криминальными подразделениями города и Нижнесилезского воеводства разоблачили группу мужчин, которых подозревают в жестоком нападении на двух граждан Украины. Также полиция обнародовала видео, на котором зафиксировано похищение украинцев.

"Сцены гангстерского фильма на улицах Вроцлава — это не выдумка, а реальные жизненные ситуации", — пишет Главное управление муниципальной полиции во Вроцлаве.

Во Вроцлаве двух украинцев похитили и удерживали в подвале Фото: Скриншот из видео

По данным следствия, в конце мая, 20-летних украинцев под разными предлогами пригласили на встречи в двух районах Вроцлава. Когда ребята прибыли на место встречи, на них напали, силой затолкали в автомобили и вывезли в подвал одного из ресторанов в Старом городе.

Відео дня

Там потерпевших удерживали против их воли и заставляли искать деньги для похитителей. По информации полиции, злоумышленники требовали предоставить доступ к банковским счетам, сообщить пароли от мобильных приложений и просили занимать средства у друзей и знакомых. Все полученное, по замыслу нападавших, должно было попасть в их руки.

Следователи считают, что участники группы действовали согласованно и использовали как физическое насилие, так и угрозы. Именно благодаря масштабным оперативным мероприятиям правоохранителям удалось установить личности причастных и провести их задержание.

Среди подозреваемых — граждане Казахстана, Украины и Туниса в возрасте от 25 до 30 лет. Всем четырем уже объявили о подозрении.

Также ведомство отмечает, что фигурантам дела инкриминируют незаконное лишение свободы с особой жестокостью. Сейчас суд поддержал ходатайство прокуратуры и отправил всех задержанных под стражу на время расследования. Если вина же мужчин будет доказана, им может грозить до 25 лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле в польском городе Вроцлав произошло нападение на 32-летнего украинца, когда тот продавал автомобиль. Двое поляков притворились покупателями, а впоследствии нанесли мужчине 14 ножевых ранений.

Также Фокус писал, что украинский блогер, который неожиданно обратился к полякам во время прямого телевизионного эфира в Варшаве, заявил, что покинул Польшу. По его словам, после резонансного выступления он начал опасаться возможных проблем с властями и решил не рисковать.