Ворвался в эфир польского ТВ и вскоре уехал: почему украинец побоялся оставаться в стране

Украинский блогер, который неожиданно обратился к полякам во время прямого телевизионного эфира в Варшаве, заявил, что покинул Польшу. По его словам, после резонансного выступления он начал опасаться возможных проблем с властями и решил не рисковать.

Как пишет издание "Главком", речь идет об украинце Александре Шевченко, который на днях стал героем польских соцсетей после появления в кадре во время прямого включения возле прокуратуры в Варшаве.

В тот день польские журналисты освещали историю с ложным вызовом экстренных служб в дом семьи президента Польши Кароля Навроцкого. Именно во время одного из таких включений перед камерами неожиданно появился Шевченко.

Мужчина представился гражданином Украины и обратился к полякам с просьбой не использовать в отношении украинцев оскорбительные высказывания. В этом же эфире он отметил, что уважает Польшу, любит страну и благодарен полякам за поддержку украинцев.

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"Я из Украины. Не очень хорошо говорю по-польски, но хочу попросить польский народ — не говорите нам "сваливайте в Украину"", — сказал он.

Также издание отмечает, что во время пресс-конференции украинец прервал кандидата от ультраправой партии "Конфедерация" Славомира Менцена.

Впоследствии на своей странице в Instagram блогер объяснил, что оказался возле прокуратуры случайно. Однако, как только увидел журналистов, чиновников и политиков, которые общались с прессой, решил воспользоваться моментом и сказать несколько слов от себя. По словам мужчины, он хотел донести простую мысль — украинцы и поляки не должны относиться друг к другу враждебно.

После того как видео начало стремительно распространяться в сети, Шевченко обратился к юристу, чтобы понять, могут ли его действия иметь какие-то правовые последствия. Однако, из-за риска вероятной депортации из Польши, мужчина решил самостоятельно покинуть страну.

Кроме, его "выступления в эфире" переживаний добавила и недавняя ситуация с участием украинских инфлюенсеров в Польше.

"Я проконсультировался с юристом, и он говорит, что по закону ничего такого плохого я не сделал. Максимум может быть какая-то статья, если очень захотеть. Но здесь дело не в том. Наверное, вы знаете ту ситуацию с Гавриловым, что ему 5 лет дали. То получается, что здесь просто показательно могут сделать, чтобы другие боялись и не делали что-то подобное", — добавил он.

Более того, по словам Шевченко, уже в тот же вечер после появления в прямом эфире в квартиру, где он проживал, приходили люди, которые его разыскивали. Кто именно это был и с какой целью его искали, мужчина не уточнил, однако говорит, что именно тогда понял: оставаться в Польше пока не хочет.

Сейчас блогер находится за границей и сотрудничает с юристами. Он уверяет, что готов отстаивать свою позицию в правовом поле, если ситуация получит официальное продолжение. В то же время никакой информации о решении о его депортации или открытии каких-либо производств польские органы власти пока не обнародовали.

Напомним, что Польша поддерживает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты, которая действует в странах Европейского Союза после начала полномасштабной войны.

Также Фокус писал, что украинского блогера Андрея Гаврилива оштрафовали на 100 злотых, то есть примерно 1200 гривен. В частности, он заехал на Chevrolet Corvette в уникальную заповедную зону на границе Польши и Словакии.