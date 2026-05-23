Заехал в заповедную зону на авто: украинского блогера оштрафовали в Польше

Украинского блогера Андрея Гаврилива оштрафовали на 100 злотых, то есть примерно 1200 гривен. Он заехал на Chevrolet Corvette в уникальную заповедную зону на границе Польши и Словакии.

Находясь в Польше, блогер Андрей Гаврилов заехал на своем авто к озеру Морское Око на территории заповедного Татранского национального парка. Об этом сам инфлюенсер рассказал в социальных сетях, отметив, что таким образом является первым в истории человеком, который доехал до этого места на собственной машине.

Парень отметил, что ранее его предупреждали о том, что до Морского Ока якобы невозможно добраться на авто и он решил, что таким образом ему просто указывают на бездорожье, которое не позволит добраться до пункта назначения.

"Но когда я добрался до Морского Ока, я увидел дорогу и поехал по ней", — рассказал блогер и подчеркнул, что не заметил предупредительный знак.

Відео дня

Также он извинился перед поляками, поскольку, по его словам, не знал, что в той местности нельзя ездить на машине.

Сообщение Андрея Гаврилива Фото: скриншот

По дороге назад автомобиль остановила полиция, которая оштрафовала украинца на 100 злотых и 8 штрафных баллов.

Также блогер отметил, что фото, которое он сделал у озера, частично стоит потраченных на штраф денег, добавив, что все равно отправился бы к водоему, но уже пешком.

Представитель полиции Закопане Роман Вецорек заявил, что за подобное правонарушение предусматривается штраф до 5000 злотых, то есть почти 60,5 тыс. грн, информирует Polsat News. Полиция же решила наложить на иностранца минимальный штраф.

Gazeta Krakowska пишет, что рядовые поляки считают такой размер штрафных санкций абсурдным, потому что даже билет на электроавтобус, который возит туристов по Татранскому национальному парку, стоит дороже.

После огласки в польском сегменте соцсетей Андрей Гаврилов закрыл свою страницу в Instagram для пользователей, которые не являются его подписчиками.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, проводник "Укрзализныци" высмеял блогера, который обрадовался выезду из Украины.