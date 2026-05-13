Известную блогершу признали "нелегалкой" на польской границе: в чем причина
Татьяна Пренткович столкнулась с серьезными проблемами при попытке пересечь польскую границу на пути в Украину. Несмотря на наличие документов о временной защите в Португалии, польские пограничники признали ее пребывание незаконным и обязали немедленно покинуть территорию страны.
По словам Пренткович, причиной задержки стала форма документа о временной защите, выданного Португалией. Об этом блогерша сообщила в Instagram.
В этой стране подтверждение статуса предоставляется в виде PDF-файла с QR-кодом, а не в формате пластиковой карточки. Хотя срок действия документа был автоматически продлен, польская сторона отказалась признавать его действительность в своей внутренней системе. Даже демонстрация официального сайта португальской миграционной службы по ссылке с QR-кода не изменила позицию пограничников.
Татьяна отметила, что пограничники вели себя довольно жестко, несмотря на ее вежливость и знание польского языка. Отдельно она упомянула о намеках на "гуманитарный вклад" для решения вопроса.
В конце концов, ей посоветовали не возвращаться в Европу через Польшу, если она решит въехать в Украину, поскольку ее могут снова не впустить. Как безопасный альтернативный маршрут для возвращения в Португалию подписчики предложили путь через Кишинев (Молдова).
