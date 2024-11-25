Нравится как человек: Пренткович рассказала, смогла бы встречаться с человеком с инвалидностью

Блогерша отметила, что даже сделала бы аборт в случае, если бы узнала о возможной инвалидности будущего ребенка.

Блогер Татьяна Пренткович рассказала, смогла бы она построить отношения с человеком с инвалидностью. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на ее Instagram.

Подписчики поинтересовались у блогера, понравился ли ей новый сезон "Холостяка". Также женщине задали вопрос, смогла бы она построить отношения с человеком с инвалидностью.

"Очень интересный вопрос. Мы даже вчера с друзьями это обсуждали. Здесь хочется быть честной в первую очередь перед собой! Потому что если просто стараться соответствовать социальным рамкам, то нужно сказать два "да", но...", — высказалась блогерша.

Татьяна Пренткович отметила, что главный герой проекта Александр Терен нравится ей как человек за то, что у него "классное чувство юмора, несокрушимость и жажда жизни". С ним можно было бы легко построить отношения, но только дружеские. Она добавила, что инвалидность бывает разной и привела пример мамы, у которой инвалидность 3-й группы.

Блогерша добавила, если бы "что-то случилось" с ее избранником Андреем Гонковским, она бы осталась с ним. Однако строить романтические отношения с человеком, "который прикован к инвалидной коляске", она не станет.

"Знаю, можете сейчас осудить, но я честна перед собой и вами... Так же думаю о детях. Если бы мне на раннем сроке беременности сказали, что ребенок будет инвалидом, я бы сделала аборт... наверное. Но здесь тоже все зависит, насколько эти недостатки совместимы с "нормальной" жизнью", — добавила Татьяна.

"Я просто не такая смелая и не готова отдать себя настолько другому человеку", — добавила она.

Напомним, в начале года стало известно, что Татьяна Пренткович вместе с детьми и Андреем Гонковским выехала за границу. Они показали дом, в который решили переехать.

В конце октября стало известно, что блогерша беременна. Она даже рассекретила пол своего ребенка.