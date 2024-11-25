Подобається як людина: Пренткович розповіла, чи змогла б зустрічатись з людиною з інвалідністю

Блогерка зазначила, що навіть зробила б аборт у випадку, якби дізналась про можливу інвалідність майбутньої дитини.

Блогерка Тетяна Пренткович розповіла, чи змогла б побудувати стосунки з людиною з інвалідністю. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на її Instagram.

Підписники поцікавились у блогерки, чи сподобався їй новий сезон "Холостяка". Також жінці поставили питання, чи змогла б вона побудувати стосунки з людиною з інвалідністю.

"Дуже цікаве питання. Ми навіть вчора з друзями це обговорювали. Тут хочеться бути чесною у першу чергу перед собою! Бо якщо просто старатися відповідати соціальним рамкам, то потрібно сказати два "так", але…", — висловилася блогерка.

Тетяна Пренткович зазначила, що головний герой проєкту Олександр Терен подобається їй як людина за те, що в нього "класне почуття гумору, незламність і жагу до життя". З ним можна було б легко побудувати стосунки, але тільки дружні. Вона додала, що інвалідність буває різною і навела приклад мами, у якої інвалідність 3-ї групи.

Блогерка додала, якби "щось сталось" з її обранцем Андрієм Гонковським, вона б залишилась з ним. Однак будувати романтичні стосунки з людиною, "яка прикута до інвалідного візка", вона не стане.

"Знаю, можете зараз засудити, але я чесна перед собою та вами… Так само думаю про дітей. Якби мені на ранньому терміні вагітності сказали, що дитинка буде інвалідом, я б зробила аборт… мабуть. Та тут теж все залежить, наскільки ці вади сумісні з "нормальним" життям", — додала Тетяна.

"Я просто не така смілива і не готова віддати себе настільки іншій людині", — додала вона.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Тетяна Пренткович разом з дітьми та Андрієм Гонковським виїхала за кордон. Вони показали будинок, в який вирішили переїхати.

Наприкінці жовтня стало відомо, що блогерка вагітна. Вона навіть розсекретила стать своєї дитини.