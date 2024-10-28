Блогерка-мільйонниця Таня Пренткович розсекретила стать третьої дитини (відео)

Таня Пренткович вагітна втретє. Батьком її дитини став цивільний чоловік Андрій Гонковський, який на початку 2024 року потрапив у скандал з Мальдівами. Нині родина живе за кордоном, де і планує народити другу спільну дитину.

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Відома українська блогерка Таня Пренткович, яка має мільйонну аудиторію, розсекретила стать майбутньої дитини. Радісною звісткою інфлюенсерка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, на початку вересня Таня Пренткович зізналася, що в очікуванні третьої дитини. Тривалий час блогерка приховувала цю інформацію.

Однак вже сьогодні, 28 жовтня, вона розповіла, що в очікуванні донечки, опублікувавши відео з гендерпаті. Для того, щоб дізнатися стать дитини родина замовила торт в якому ховався колір статі майбутньої дитини.

Таня разом зі своїм цивільним чоловіком Андрієм вирішили скромно дізнатися, хто ж третій народиться в їх родині, тому дізналися про це в вузькому родинному колі разом з двома старшими синами.

На відео Таня та Андрій занурюють в торт два бокали, закривши очі, в той момент, коли поряд стоять двоє старших хлопчиків. У результаті побачивши рожевий колір, який свідчить, що стать дитини дівчинка, Таня починає пищати від радості.

Зауважимо, що блогерка вже має старшого сина від першого шлюбу, Івана та спільного сина з Андрієм Гонковським, Адама. Нині пара в очікуванні другої спільної дитини. Цікаво, що Таня Пренткович та Андрій Гонковський живуть у цивільному шлюбі і поки не планують офіційно одружуватися.

Відомо, що нині родина живе у Португалії. Причиною цьому став скандал в який потрапила родина блогерів на початку 2024 року. Тоді в мережі пару захейтили через відпочинок Гонковського на Мальдівах. Справа набула такого резонансу, що чоловік так і не повернувся до України, а згодом з країни виїхала і Тетяна. Тоді блогери стверджували, що їм та їхнім дітям погрожували.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Таня Пренткович вперше прокоментувала конфлікт із блогеркою Оленою Мандзюк.

Крім цього, Фокус писав, що відома блогерка стала на захист Олександра Волошина та Тані Пренткович.