Блогер-миллионица Таня Пренткович рассекретила пол третьего ребенка (видео)

Таня Пренткович беременна в третий раз. Отцом ее ребенка стал гражданский муж Андрей Гонковский, который в начале 2024 года попал в скандал с Мальдивами. Сейчас семья живет за границей, где и планирует родить второго общего ребенка.

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Известная украинская блогерша Таня Пренткович, которая имеет миллионную аудиторию, рассекретила пол будущего ребенка. Радостной вестью инфлюенсерка поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Так, в начале сентября Таня Пренткович призналась, что в ожидании третьего ребенка. Долгое время блогерша скрывала эту информацию.

Однако уже сегодня, 28 октября, она рассказала, что в ожидании дочери, опубликовав видео с гендерпати. Для того, чтобы узнать пол ребенка семья заказала торт в котором скрывался цвет пола будущего ребенка.

Таня вместе со своим гражданским мужем Андреем решили скромно узнать, кто же третий родится в их семье, поэтому узнали об этом в узком семейном кругу вместе с двумя старшими сыновьями.

На видео Таня и Андрей погружают в торт два бокала, закрыв глаза, в тот момент, когда рядом стоят двое старших мальчиков. В результате увидев розовый цвет, который свидетельствует, что пол ребенка девочка, Таня начинает пищать от радости.

Заметим, что блогер уже имеет старшего сына от первого брака, Ивана и общего сына с Андреем Гонковским, Адама. Сейчас пара в ожидании второго общего ребенка. Интересно, что Таня Пренткович и Андрей Гонковский живут в гражданском браке и пока не планируют официально жениться.

Известно, что сейчас семья живет в Португалии. Причиной этому стал скандал в который попала семья блогеров в начале 2024 года. Тогда в сети пару захейтили из-за отдыха Гонковского на Мальдивах. Дело получило такой резонанс, что мужчина так и не вернулся в Украину, а впоследствии из страны выехала и Татьяна. Тогда блогеры утверждали, что им и их детям угрожали.

Напомним, ранее мы писали, что Таня Пренткович впервые прокомментировала конфликт с блогером Еленой Мандзюк.

Кроме этого, Фокус писал, что известная блогерша стала на защиту Александра Волошина и Тани Пренткович.