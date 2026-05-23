Заїхав у заповідну зону на авто: українського блогера оштрафували у Польщі

Українського блогера Андрія Гавриліва оштрафували на 100 злотих, тобто приблизно 1200 гривень. Він заїхав на Chevrolet Corvette в унікальну заповідну зону на кордоні Польщі та Словаччини.

Перебуваючи у Польщі, блогер Андрій Гаврилів заїхав на своєму авто до озера Морське Око на території заповідного Татранського національного парку. Про це сам інфлюенсер розповів у соціальних мережах, зазначивши, що таким чином є першою в історії людиною, яка доїхала до цього місця на власній машині.

Хлопець зауважив, що раніше його попереджали про те, що до Морського Ока нібито неможливо дістатися на авто і він вирішив, що таким чином йому просто вказують на бездоріжжя, яке не дозволить дістатися пункту призначення.

"Але коли я дістався Морського Ока, я побачив дорогу і поїхав нею", — розповів блогер та наголосив, що не помітив попереджувальний знак.

Також він вибачився перед поляками, оскільки, за його словами, не знав, що у тій місцевості не можна їздити машиною.

Допис Андрія Гавриліва Фото: скріншот

По дорозі назад автомобіль зупинила поліція, яка оштрафувала українця на 100 злотих та 8 штрафних балів.

Також блогер зауважив, що фото, яке він зробив біля озера, частково вартує витрачених на штраф грошей, додавши, що все одно помандрував би до водойми, але вже пішки.

Речник поліції Закопане Роман Вєцорек заявив, що за подібне правопорушення передбачається штраф до 5000 злотих, тобто майже 60,5 тис. грн, інформує Polsat News. Поліція ж вирішила накласти на іноземця мінімальний штраф.

Gazeta Krakowska пише, що пересічні поляки вважають такий розмір штрафних санкцій абсурдним, бо навіть квиток на електроавтобус, який возить туристів по Татранському національному парку, коштує дорожче.

Після розголосу в польському сегменті соцмереж Андрій Гаврилів закрив свою сторінку в Instagram для користувачів, які не є його підписниками.

