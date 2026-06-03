Увірвався в ефір польського ТБ і невдовзі виїхав: чому українець побоявся залишатися в країні

Український блогер, який несподівано звернувся до поляків під час прямого телевізійного етеру у Варшаві, заявив, що залишив Польщу. За його словами, після резонансного виступу він почав побоюватися можливих проблем із владою та вирішив не ризикувати.

Як пише видання "Главком", йдеться про українця Олександра Шевченка, який днями став героєм польських соцмереж після появи в кадрі під час прямого включення біля прокуратури у Варшаві.

Того дня польські журналісти висвітлювали історію з неправдивим викликом екстрених служб до будинку родини президента Польщі Кароля Навроцького. Саме під час одного з таких включень перед камерами несподівано з'явився Шевченко.

Чоловік представився громадянином України та звернувся до поляків із проханням не використовувати щодо українців образливі висловлювання. У цьому ж ефірі він наголосив, що поважає Польщу, любить країну та вдячний полякам за підтримку українців.

Відео дня

"Я з України. Не дуже добре говорю польською, але хочу попросити польський народ — не кажіть нам "звалюйте до України"", — сказав він.

Також видання зазначає, що під час пресконференції українець перервав кандидата від ультраправої партії "Конфедерація" Славоміра Менцена.

Згодом на своїй сторінці в Instagram блогер пояснив, що опинився біля прокуратури випадково. Однак, як тільки побачив журналістів, чиновників та політиків, які спілкувалися з пресою, вирішив скористатися моментом і сказати кілька слів від себе. За словами чоловіка, він хотів донести просту думку — українці та поляки не повинні ставитися одне до одного вороже.

Після того як відео почало стрімко поширюватися в мережі, Шевченко звернувся до юриста, щоб зрозуміти, чи можуть його дії мати якісь правові наслідки. Однак, через ризик ймовірної депортації із Польщі, чоловік вирішив самостійно покинути країну.

Крім, його "висткпу в ефірі" переживань додала й нещодавня ситуація за участю українських інфлюенсерів у Польщі.

"Я проконсультувався з юристом, і він каже, що по закону нічого такого поганого я не зробив. Максимум може бути якась стаття, якщо дуже захотіти. Але тут справа не в тому. Напевно, ви знаєте ту ситуацію з Гаврилівим, що йому 5 років дали. То виходить, що тут просто показово можуть зробити, щоб інші боялись і не робили щось подібного", – додав він.

Ба більше, за словами Шевченка, вже того самого вечора після появи в прямому етері до квартири, де він проживав, приходили люди, які його розшукували. Хто саме це був і з якою метою його шукали, чоловік не уточнив, однак каже, що саме тоді зрозумів: залишатися в Польщі поки що не хоче.

Наразі блогер перебуває за кордоном та співпрацює з юристами. Він запевняє, що готовий відстоювати свою позицію в правовому полі, якщо ситуація отримає офіційне продовження. Водночас жодної інформації про рішення щодо його депортації чи відкриття будь-яких проваджень польські органи влади поки не оприлюднювали.

Нагадаємо, що Польща підтримує можливість виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту, яка діє в країнах Європейського Союзу після початку повномасштабної війни.

Також Фокус писав, що українського блогера Андрія Гавриліва оштрафували на 100 злотих, тобто приблизно 1200 гривень. Зокрема, він заїхав на Chevrolet Corvette в унікальну заповідну зону на кордоні Польщі та Словаччини.