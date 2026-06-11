У Вроцлаві двох українців викрали та утримували в підвалі: поліція показала відео нападу
У польському Вроцлаві правоохоронці розкрили справу, що нагадує сюжет "гангстерського фільму". Двох українців викрали на вулицях міста, після чого силоміць утримували у підвалі та вимагали гроші.
Як повідомляє Головне управління муніципальної поліції у Вроцлаві, правоохоронці спільно з кримінальними підрозділами міста та Нижньосілезького воєводства викрили групу чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на двох громадян України. Також поліція оприлюднила відео, на якому зафіксоване викрадення українців.
"Сцени гангстерського фільму на вулицях Вроцлава – це не вигадка, а реальні життєві ситуації", — пише Головне управління муніципальної поліції у Вроцлаві.
За даними слідства, наприкінці травня, 20-річних українців під різними приводами запросили на зустрічі у двох районах Вроцлава. Коли хлопці прибули на місце зустрічі, на них напали, силою заштовхали до автомобілів і вивезли до підвалу одного з ресторанів у Старому місті.
Там потерпілих утримували проти їхньої волі та змушували шукати гроші для викрадачів. За інформацією поліції, зловмисники вимагали надати доступ до банківських рахунків, повідомити паролі від мобільних застосунків і просили позичати кошти у друзів та знайомих. Усе отримане, за задумом нападників, мало потрапити до їхніх рук.
Слідчі вважають, що учасники групи діяли узгоджено та використовували як фізичне насильство, так і погрози. Саме завдяки масштабним оперативним заходам правоохоронцям вдалося встановити особи причетних і провести їх затримання.
Серед підозрюваних — громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років. Усім чотирьом уже оголосили про підозру.
Також відомство зазначає, що фігурантам справи інкримінують незаконне позбавлення волі з особливою жорстокістю. Наразі суд підтримав клопотання прокуратури й відправив усіх затриманих під варту на час розслідування. Якщо провину ж чоловіків буде доведено, їм може загрожувати до 25 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у квітні у польському місті Вроцлав стався напад на 32-річного українця, коли той продавав автомобіль. Двоє поляків прикинулися покупцями, а згодом завдали чоловікові 14 ножових поранень.
Також Фокус писав, що український блогер, який несподівано звернувся до поляків під час прямого телевізійного етеру у Варшаві, заявив, що залишив Польщу. За його словами, після резонансного виступу він почав побоюватися можливих проблем із владою та вирішив не ризикувати.