У Вроцлаві двох українців викрали та утримували в підвалі: поліція показала відео нападу

У польському Вроцлаві правоохоронці розкрили справу, що нагадує сюжет "гангстерського фільму". Двох українців викрали на вулицях міста, після чого силоміць утримували у підвалі та вимагали гроші.

Як повідомляє Головне управління муніципальної поліції у Вроцлаві, правоохоронці спільно з кримінальними підрозділами міста та Нижньосілезького воєводства викрили групу чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на двох громадян України. Також поліція оприлюднила відео, на якому зафіксоване викрадення українців.

"Сцени гангстерського фільму на вулицях Вроцлава – це не вигадка, а реальні життєві ситуації", — пише Головне управління муніципальної поліції у Вроцлаві.

У Вроцлаві двох українців викрали та утримували в підвалі Фото: Скриншот з відео

За даними слідства, наприкінці травня, 20-річних українців під різними приводами запросили на зустрічі у двох районах Вроцлава. Коли хлопці прибули на місце зустрічі, на них напали, силою заштовхали до автомобілів і вивезли до підвалу одного з ресторанів у Старому місті.

Відео дня

Там потерпілих утримували проти їхньої волі та змушували шукати гроші для викрадачів. За інформацією поліції, зловмисники вимагали надати доступ до банківських рахунків, повідомити паролі від мобільних застосунків і просили позичати кошти у друзів та знайомих. Усе отримане, за задумом нападників, мало потрапити до їхніх рук.

Слідчі вважають, що учасники групи діяли узгоджено та використовували як фізичне насильство, так і погрози. Саме завдяки масштабним оперативним заходам правоохоронцям вдалося встановити особи причетних і провести їх затримання.

Серед підозрюваних — громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років. Усім чотирьом уже оголосили про підозру.

Також відомство зазначає, що фігурантам справи інкримінують незаконне позбавлення волі з особливою жорстокістю. Наразі суд підтримав клопотання прокуратури й відправив усіх затриманих під варту на час розслідування. Якщо провину ж чоловіків буде доведено, їм може загрожувати до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у квітні у польському місті Вроцлав стався напад на 32-річного українця, коли той продавав автомобіль. Двоє поляків прикинулися покупцями, а згодом завдали чоловікові 14 ножових поранень.

Також Фокус писав, що український блогер, який несподівано звернувся до поляків під час прямого телевізійного етеру у Варшаві, заявив, що залишив Польщу. За його словами, після резонансного виступу він почав побоюватися можливих проблем із владою та вирішив не ризикувати.