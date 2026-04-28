Завдали 14 ножових поранень: у Польщі напали на українця, який продавав зловмисникам авто

У неділю, 26 квітня, у польському місті Вроцлав стався напад на 32-річного українця, коли той продавав автомобіль. Нападники прикинулися покупцями.

Напад скоїли двоє поляків, які завдали чоловікові 14 ножових поранень. Це все відбувалося під час продажу автомобіля, пише видання inPoland.

Українець Дмитро виставив власний автомобіль на продаж. Невдовзі двоє чоловіків виявили бажання оглянути його.

Коли вони прибули на місце та оглянули машину, то їх все влаштовувало. Після цього українець поїхав додому, щоб прихопити документи для оформлення продажу.

Дмитро розповів, що "покупці" від самого початку поводилися дивно. Вони попросили його поїхати до банкомата, щоб зняти готівку, проте не змогли цього зробити чомусь у жодному з 15 місць, куди під'їхали. Тоді поляки запропонували поїхати у крамницю Zabka, щоб зняти гроші там, проте і тут це зробити не вдалося: мовляв, занадто велика черга була.

Коли українець вже почав заповнювати документ про купівлю-продаж, чоловіки скоїли напад на нього. Вони вхопили ніж та взялися завдавати йому ножових поранень. Дмитро ледве встиг відстебнути ремінь безпеки та вискочити з автомобіля. На вулиці українець почав кричати, щоб йому допомогли.

Нападники втекли з місця інциденту, проте один із них дорогою загубив автомобіль. Поранений українець підібрав його, зателефонував до своєї дівчини, домовившись про зустріч на АЗС. Туди ж викликали медиків та поліцію.

Першу допомогу чоловікові надали українці, пише видання. Дмитро встиг дати покази поліціянтам, проте втратив свідомість, коли сів у карету швидкої допомоги.

Згодом правоохоронці затримали нападників. Дмитро залишився живим і перебуває під наглядом медиків. Загалом йому наклали близько 50 швів.

Нагадаємо, 16 квітня у Польщі перекинувся мікроавтобус, в якому їхали українці.

На початку квітня видання Gazeta Wyborcza розповідало, як у Польщі українку після інсульту виселили до будинку для безпритульних.