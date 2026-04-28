Нанесли 14 ножевых ранений: в Польше напали на украинца, который продавал злоумышленникам авто

В воскресенье, 26 апреля, в польском городе Вроцлав произошло нападение на 32-летнего украинца, когда тот продавал автомобиль. Нападавшие притворились покупателями.

Нападение совершили двое поляков, которые нанесли мужчине 14 ножевых ранений. Это все происходило во время продажи автомобиля, пишет издание inPoland.

Украинец Дмитрий выставил собственный автомобиль на продажу. Вскоре двое мужчин изъявили желание осмотреть его.

Когда они прибыли на место и осмотрели машину, то их все устраивало. После этого украинец поехал домой, чтобы прихватить документы для оформления продажи.

Дмитрий рассказал, что "покупатели" с самого начала вели себя странно. Они попросили его поехать к банкомату, чтобы снять наличные, однако не смогли этого сделать почему-то ни в одном из 15 мест, куда подъехали. Тогда поляки предложили поехать в магазин Zabka, чтобы снять деньги там, однако и здесь это сделать не удалось: мол, слишком большая очередь была.

Когда украинец уже начал заполнять документ о купле-продаже, мужчины совершили нападение на него. Они схватили нож и принялись наносить ему ножевые ранения. Дмитрий едва успел отстегнуть ремень безопасности и выскочить из автомобиля. На улице украинец начал кричать, чтобы ему помогли.

Нападавшие скрылись с места инцидента, однако один из них по дороге потерял автомобиль. Раненый украинец подобрал его, позвонил своей девушке, договорившись о встрече на АЗС. Туда же вызвали медиков и полицию.

Первую помощь мужчине оказали украинцы, пишет издание. Дмитрий успел дать показания полицейским, однако потерял сознание, когда сел в карету скорой помощи.

Впоследствии правоохранители задержали нападавших. Дмитрий остался жив и находится под наблюдением медиков. Всего ему наложили около 50 швов.

