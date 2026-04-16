Влетел на скорости в отбойник: в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, что известно

Тест на алкоголь показал, что водитель автобуса был трезв. Вероятно, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Авария произошла 15 апреля около 17:00 на автостраде А4 в Будах Ланьцутских, что в Подкарпатском воеводстве. Об этом сообщает RFM24.

В сообщении говорится, что по предварительным данным полиции, водитель автобуса Mercedes, который двигался в направлении Жешува, съехал с дороги, на скорости влетел в отбойник и перевернулся.

В автобусе находились граждане Украины — пятеро взрослых и один 9-летний ребенок. Двух человек доставили в больницу: водителя и одного из пассажиров. Их уже выписали.

ДТП с украинцами в Польше с украинцами Фото: скриншот

Сейчас полиция расследует причины инцидента.

Відео дня

