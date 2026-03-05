В Польше задержали около сотни украинцев за одну ночь: в чем причина и зачем их депортируют

В Польше правоохранительные органы провели масштабную общенациональную спецоперацию, в результате которой были задержаны более 140 иностранных граждан. Основными основаниями для задержаний стали нарушения правил легального пребывания в стране, а также подозрения в возможной угрозе для национальной безопасности.

Как пишет издание Polskie Radio, эти проверки правоохранители начали проводить в начале марта одновременно в разных регионах страны.

На своей странице в X министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский написал, что во время операции полиция провела около 1 800 проверок законности пребывания иностранцев на территории государства. И, наконец, почти в 110 случаях были начаты процедуры принудительного выдворения из-за нелегального статуса. Зато еще более 20 человек силовые структуры признали такими, которые могут представлять потенциальную угрозу для безопасности страны.

Кроме того, в полиции отметили, что это уже четвертая подобная масштабная операция и первая, проведенная в 2026 году.

Відео дня

Всего в ходе операции правоохранители задержали 1 944 человека, которые находились в розыске на основании судебных решений или ордеров на арест. Среди них было 147 иностранцев. В частности, только за одну ночь в Польше задержали 91 гражданина Украины, и это наибольшее число среди других стран. Также в список вошли:

14 граждан Грузии;

8 — Беларуси;

3 — Молдовы;

2 — России;

а еще 29 человек были гражданами других государств.

Кроме того, семь задержанных разыскивались по европейским ордерам на арест и так называемым "красным сообщениям" Интерпола.

Среди отдельных случаев, о которых сообщили правоохранители, — задержание гражданина Бразилии, который находился в международном розыске с 2025 года по подозрению в ограблении. Также задержана гражданка Беларуси, которую подозревают в открытии банковских счетов по фальшивым документам и участии в организованной группе, занимавшейся интернет-мошенничеством. Кроме этого, правоохранители обнаружили гражданина Колумбии, который находился в Польше без законных оснований. Всего по результатам операции было подано 112 ходатайств о принудительном возвращении иностранцев.

Для сравнения, в течение трех подобных масштабных операций, проведенных в Польше в 2025 году, правоохранители задержали 4 766 человек, среди которых 515 были иностранными гражданами.

Как добавляет "РБК-Украина", основными причинами задержания такого большого количества украинцев стали просроченные визы и статус временной защиты, нелегальная работа и подозрения в угрозе безопасности, а часть находилась в розыске за уголовные правонарушения в ЕС. Для большинства задержанных уже начаты процедуры принудительного выдворения с аннулированием права на пребывание и запретом въезда в Шенгенскую зону на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Напомним, что польские правоохранители ликвидировали организованную преступную группировку из пяти граждан Украины, которая осуществляла телефонные мошенничества по всей стране. Потерпевших обманули на почти один миллион злотых, маскируясь под полицейских, банковских работников и прокуроров. Всем задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании средств, им грозит до 10 лет заключения.

Также Фокус писал, что украинские беженцы продолжают выезжать в страны ЕС, однако наибольший отток наблюдается из Франции, Бельгии, Эстонии и Латвии. Всего в конце 2026 года статус временной защиты получили 4,35 миллиона украинцев, а за месяц их количество в ЕС выросло более чем на 24 тысячи человек.