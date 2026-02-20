В Польше разоблачили украинскую организованную мошенническую группу: детали

Польские правоохранители ликвидировали организованную преступную группировку, которая состояла из пяти граждан Украины. Она осуществляла телефонные мошенничества по всей стране. Убытки потерпевших оцениваются почти в один миллион злотых.

Организованная преступная группировка осуществляла многочисленные мошенничества по всей стране, сообщает польское издание "Suski dla was". Злоумышленники маскировались под "полицейского", "банковского работника" и "прокурора". Более 20 человек получили убытки на общую сумму почти один миллион злотых.

В рамках расследования были задействованы полицейские отдела борьбы с экономическими преступлениями Воеводского управления полиции в Люблине. Это дело продолжается, потому что количество жертв и сумма ущерба будут продолжать расти. Все задержанные являются гражданами Украины в возрасте от 21 до 45 лет.

Відео дня

Мошенники звонили на выбранные номера, выдавая себя за банковских работников, полицейских или прокуроров, под видом получения средств под угрозой изъятия с их банковских счетов. Они призывали жертв осуществить перевод или установить программу удаленного рабочего стола под видом установки антивирусного программного обеспечения.

Группа действовала по всей стране с апреля 2024 года по январь 2025 года. Среди пяти задержанных есть две женщины в возрасте 21 и 45 лет. Всех их доставили в районную прокуратуру в Люблине. Там им было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в составе организованной преступной группы.

Суд избрал преступникам меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Это очередной арест по этому делу: годом ранее полиция арестовала шесть человек, включая лидера преступной группировки. Поэтому дело еще развивается.

Напомним, что с 5 марта в Польше вступают в силу новые правила для украинских беженцев. Президент страны подписал закон о постепенном сворачивании специальных льгот. Право на медицинскую помощь оставят только для отдельных категорий — несовершеннолетних, трудоустроенных лиц, жертв насилия и людей из уязвимых групп.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о рисках для региона в случае поражения Украины в войне против России. Он заявил, что тогда Польша может стать следующей мишенью Москвы, а угроза распространится на весь восточный фланг НАТО. По словам Сикорского, украинская армия имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать боевые действия еще несколько лет.