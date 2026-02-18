"Если Путину удастся захватить Украину, мы будем следующими", — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае поражения Украины в войне против России, Польша станет следующей целью Москвы. Кремль станет прямой угрозой для всего восточного фланга НАТО.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил об этом в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics. Он отметил, что украинская армия имеет ресурсы для ведения боевых действий еще на несколько лет.

"Мы считаем, что если Путин завоюет Украину, мы будем следующими. И такое уже случалось раньше. Именно поэтому мы тратили 2% ВВП на оборону в течение 20 лет, а сейчас тратим 4,7%... Знаете, мы будем лучше есть траву, чем снова станем российской колонией", — подчеркнул Сикорский.

Сикорский предположил, что общественное сопротивление в Польше потенциальной угрозе российского экспансионизма является причиной такого высокого уровня расходов его страны на оборону, даже за счет финансирования других сфер.

Відео дня

"Это уже случалось раньше", — добавил он, очевидно, имея в виду периоды в истории Польши, когда она находилась под властью России — сначала во времена империи, а позже снова под советским игом.

Также Сикорский считает, что Украина сможет воевать еще три года, потому что имеет на это ресурсы, а глава Кремля не выдержит этот срок.

"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся примерно 10 лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года", — добавил он.

Министр иностранных дел Польши заявил, что, по его мнению, государства-члены ЕС должны теснее сотрудничать в сфере совместной обороны, добавив, что блок имеет "проблему синхронизации" из-за суверенитета, принадлежащего каждой стране-члену.

"Я поддерживаю идею, чтобы Европейский Союз начал иметь собственный оборонный потенциал, чтобы нам не приходилось обращаться к Соединенным Штатам в каждой чрезвычайной ситуации", — подчеркнул Сикорский.

Напомним, что Радослав Сикорский вступил в публичную перепалку с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском из-за его высказываний о будущем Европейского Союза. Предприниматель в своей соцсети Х заявил, что ЕС стоит ликвидировать, и задал провокационный вопрос о том сколько времени осталось до его распада. В ответ Сикорски резко отреагировал и посоветовал Маску лететь на Марс.

Ранее мы также информировали, что Радослав Сикорский высказался относительно возможного визита президента Украины Владимира Зеленского к польскому лидеру Каролю Навроцкому. Перед этим Навроцкий призвал Зеленского продемонстрировать благодарность за поддержку со стороны Польши. Сикорский отметил, что украинскому президенту стоит рассмотреть возможность встречи с Навроцким.