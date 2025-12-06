Провокация Маска обернулась скандалом: польский министр очень далеко послал миллиардера

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в спор с основателем аэрокосмической компании "SpaceX" Илоном Маском. Дипломат посоветовал миллиардеру отправиться на "красную планету".

Инженер Илон Маск считает, что Европейский Союз должен быть ликвидирован. Об этом он заявил в своей соцсети Х (ранее Twitter).

"Сколько времени осталось до распада ЕС?" — провокационно спросил Илон Маск. Но нарвался на жестокий ответ главы внешнеполитического ведомства Польши.

"Лети на Марс", — посоветовал ему Радослав Сикорский.

Он пояснил, что в космосе нет цензуры на нацистские поздравления.

Отметим, что польский политик, очевидно намекал на подозрительный жест Илона Маска в январе, который тот сделал во время речи на Capital One Arena после инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне.

Напомним, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Х на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Ее владелец сразу заявил, что Европейский Союз нужно аннулировать, а суверенитет и власть вернуть отдельным странам.

Напомним, что сестру Илона Маска атаковали хейтеры из-за "нацистского" жеста ее брата, а нидерландское издание EenVandaag опубликовало результаты опроса, которые свидетельствуют, что часть владельцев Tesla готовы продать свои электрокары из-за действий Маска. В Берлине левые активисты спроектировали вирусное фото предпринимателя с поднятой рукой на завод Маска и добавили к нему надпись "Хайль".

Впрочем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отреагировал на жест Маска, назвав обвинения миллиардера в нацизме "лживой клеветой" и поблагодарил его за поддержку израильского народа после атак террористов ХАМАС.