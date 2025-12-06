Провокація Маска обернулась скандалом: польський міністр дуже далеко послав мільярдера

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вступив у суперечку з засновником аерокосмічної компанії "SpaceX" Ілоном Маском. Дипломат порадив мільярдеру відправитися на "червону планету".

Інженер Ілон Маск вважає, що Європейський Союз має бути ліквідований. Про це він наголосив у своїй соцмережі Х (раніше Twitter).

"Скільки часу лишилося до розпаду ЄС?" — провокативно запитав Ілон Маск. Але нарвався на жорстоку відповідь глави зовнішньополітичного відомства Польщі.

"Лети на Марс", — порадив йому Радослав Сікорський.

Він пояснив, що у космосі немає цензури на нацистські привітання.

Зазначимо, що польський політик, вочевидь натякав на підозрілий жест Ілона Маска у січні, який той зробив під час промови на Capital One Arena після інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні.

Нагадаємо, Єврокомісія оштрафувала соцмережу Х на 120 млн євро за порушення закону про цифрові послуги. Її власник одразу заявив, що Європейський Союз потрібно анулювати, а суверенітет і владу повернути окремим країнам.

Нагадаємо, що сестру Ілона Маска атакували хейтери через "нацистський" жест її брата, а нідерландське видання EenVandaag опублікувало результати опитування, які свідчать, що частина власників Tesla готові продати свої електрокари через дії Маска. У Берліні ліві активісти спроєктували вірусне фото підприємця з піднятою рукою на завод Маска та додали до нього напис "Хайль".

Утім, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на жест Маска, назвавши обвинувачення мільярдера в нацизмі "брехливим наклепом" та подякував йому за підтримку ізраїльського народу після атак терористів ХАМАС.