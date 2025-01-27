Сестра Ілона Маска піддалася атаці хейтерів після скандального жесту брата

Тоска Маск не стала виправдовуватися, а ось її мати, Мей Маск, заступилася за свою дочку.

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Незважаючи на те, що з дня інавгурації американського президента Дональда Трампа минув уже тиждень, світ досі обговорює жест Ілона Маска під час його виступу на Capital One Arena. Його розкритикували після того, як він, за його твердженням, "переніс своє серце до глядачів" у жесті, який визнали схожим на "нацистське вітання". Тепер дісталося і родичам техномагната. Зокрема, його сестру Тоску, яка керує сайтом PassionFlix — онлайн-платформою для потокового мовлення кіноверсій еротичних романів, захейтивши її за витівку брата, пише Daily Mail.

"Не купуйте в Naziflix", "Удачі в пошуку акторів, які захочуть знятися у ваших фільмах, Тоска Маск, ви і ваша сім'я огидні", "Досить підтримувати PassionFlix. Тоска – на***тська коханка, як і її брат. Почитайте, що вона написала в Х", "Як ви можете виправдати захист нацистського привітання?", "Гроші не купують здоровий глузд або характер", – обурюються в коментарях у соцмережах.

Фото: Скриншот

Тоска не дала жодної відповіді, але перепостила заяву Антоніо Грасіаса, мільярдера, засновника і генерального директора Valor Equity Partners.

"Я тісно співпрацював з Ілоном понад 20 років. Його серце чисте, і його єдина місія — допомагати людству. У найтемніші моменти він показав мені шлях вибору мужності і співчуття замість страху і ненависті. Вірити у що-небудь ще абсурдно", – йдеться у твіті.

Натомість мати Тоски, Мей, публікувала серію повідомлень про ненависть, спрямовану на компанію її дочки. Вона перепостила безліч публікацій на підтримку її та її сім'ї і подякувала багатьом людям за підписку або подаровані підписки на сайт її дочки.

Ілон відповів на звинувачення.

"Було вражаюче, як шалено наполегливо традиційні ЗМІ намагалися скасувати мене за те, що я сказав "моє серце з вами" і перемістив руку від серця до аудиторії. Зрештою, цей обман стане ще одним цвяхом у труну традиційних ЗМІ", – написав він.

Крім того, Маск перепостив відео французького політика Еммануеля Макрона, який зробив схожий жест, а також поділився серією нацистських каламбурів.

Його пост висміяв імена заступника фюрера Адольфа Гітлера Рудольфа Гесса, нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса, президента Рейхстагу Германа Герінга і командувача СС Генріха Гіммлера.

Раніше Фокус писав, що трансгендерна дочка Ілона Маска відреагувала на жест свого батька, а таролог пояснила, що він означає.