Сестра Илона Маска подверглась атаке хейтеров после скандального жеста брата

Тоска Маск не стала оправдываться, а вот ее мать, Мэй Маск, заступилась за свою дочь.

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Несмотря на то, что со дня инаугурации американского президента Дональда Трампа прошла уже неделя, мир до сих пор обсуждает жест Илона Маска во время его выступления на Capital One Arena. Его раскритиковали после того, как он, по его утверждению, "перенес свое сердце к зрителям" в жесте, который сочли похожим на "нацистское приветствие". Теперь досталось и родственникам техномагната. В частности, его сестру Тоску, которая управляет сайтом PassionFlix — онлайн-платформой для потокового вещания киноверсий эротических романов, захейтив ее за выходку брата, пишет Daily Mail.

"Не покупайте в Naziflix", "Удачи в поиске актеров, которые захотят сняться в ваших фильмах, Тоска Маск, вы и ваша семья отвратительны", "Хватит поддерживать PassionFlix. Тоска – на***тская любовница, как и ее брат. Почитайте, что она написала в Х", "Как вы можете оправдать защиту нацистского приветствия?", "Деньги не покупают здравый смысл или характер", – негодуют в комментариях в соцсетях.

Фото: Скриншот

Тоска не дала никакого ответа, но перепостила заявление Антонио Грасиаса, миллиардера, основателя и генерального директора Valor Equity Partners.

"Я тесно сотрудничал с Илоном более 20 лет. Его сердце чисто, и его единственная миссия – помогать человечеству. В самые темные моменты он показал мне путь выбора мужества и сострадания вместо страха и ненависти. Верить во что-либо еще абсурдно", – гласит твит.

В свою очередь мать Тоски, Мэй, публиковала серию сообщений о ненависти, направленной на компанию ее дочери. Она перепостила множество публикаций в поддержку ее и ее семьи и поблагодарила многих людей за подписку или подаренные подписки на сайт ее дочери.

Илон ответил на обвинения.

"Было поразительно, как безумно упорно традиционные СМИ пытались отменить меня за то, что я сказал "мое сердце с вами" и переместил руку от сердца к аудитории. В конце концов, этот обман станет еще одним гвоздем в гроб традиционных СМИ", – написал он.

Кроме того, Маск перепостил видео французского политика Эммануэля Макрона, который сделал похожий жест, а также поделился серией нацистских каламбуров.

Его пост высмеял имена заместителя фюрера Адольфа Гитлера Рудольфа Гесса, нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, президента Рейхстага Германа Геринга и командующего СС Генриха Гиммлера.

Ранее Фокус писал, что трансгендерная дочь Илона Маска отреагировала на жест своего отца, а таролог объяснила, что он значит.