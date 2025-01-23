Трансгендерная дочь Илона Маска прокомментировала его скандальный жест

Вивиан не стала прямо говорит о выходке отца, но очень красноречиво намекнула на нее.

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20-летняя Вивиан Уиллсон, трансгендерная дочь Илона Маска, не осталась в стороне от обсуждения скандального жеста его отца Илона Маска во время речи на Capital One Arena в Вашингтоне перед поклонниками Дональда Трампа после инаугурации. Она высказалась в Threads, куда ушла после того, как ее аккаунт в Х был удален. Правда, непонятно, кто это сделал: она сама или ее родитель.

"Я просто скажу, давайте называть вещи своими именами. Особенно если бы были сделаны две пики подряд, основываясь на реакции первой пики. Я не знаю, почему вы все так бурно реагируете, я явно говорю только о мастях карт. Я имею в виду, что у меня СДВГ, и это была ЯВНО просто случайность, которую люди случайно интерпретировали как нечто иное, чем просто масти карт. В конце концов, нет никаких доказательств, что я говорю не только о мастях карт. Знаете… люди, предполагающие, что я говорю не только о мастях карт, просто показывают, насколько нечестными могут быть люди/СМИ", – написала она.

Затем она процитировала пост и прокомментировала:

"Те, кто умеет читать между строк, вы понимаете, как чертовски легко это сделать? Правдоподобное отрицание, дорогая. Просто говорю".

Фото: Скриншот

Илон Маск опроверг предположения о том, что его жест, который напомнил как "римский салют", так и жест Sieg Heil!, популярный в нацистской Германии, был чем-то, что имеет отношение к нацизму. По его словам, его утомляют те, кто увидел в этом отсылку к Гитлеру.

За него даже вступилась организация по контролю за антисемитизмом, Антидиффамационная лига, которая описала спор как "неловкий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие".

Ярый сторонник Трампа Илон, у которого 12 детей от трех разных женщин, приветствовал Вивиан со своей первой женой Джастин Уилсон в 2004 году. Она родилась мужчиной по имени Ксавье, но подала в суд документы, пытаясь юридически изменить свой пол с мужского на женский в апреле 2022 года, а также просила изменить свое имя на Вивиан Дженна Уилсон, взяв девичью фамилию своей матери.

"Я больше не живу и не хочу быть связанной с моим биологическим отцом каким-либо образом, формой или видом", – заявила Вивиан.

Маск раскритиковал своего ребенка, обозвав его "коммунисткой", считающей, что "любой богатый – это зло".

Он также однажды заявил, что его "обманом заставили" разрешить Вивиан принимать блокаторы полового созревания.

"Меня, по сути, обманом заставили подписать документы за одного из моих старших сыновей, Ксавье. Это было до того, как я понял, что происходит, и у нас был COVID, поэтому было много путаницы. И мне сказали, что Ксавье может покончить с собой", – заявил Илон. Он считает гендерную дисфорсию "невероятным злом" и считает, что люди, которые это пропагандируют, "должны сесть в тюрьму".

Вивьен ответила отцу в своей манере.

Ранее Фокус писал, что Вивьен обозвала отца "серийным прелюбодеем" и заявила о своем решении уехать из США.