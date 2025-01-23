Трансгендерна донька Ілона Маска прокоментувала його скандальний жест

Вівіан не стала прямо говорити про витівку батька, але дуже красномовно натякнула на неї.

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20-річна Вівіан Віллсон, трансгендерна дочка Ілона Маска, не залишилася осторонь обговорення скандального жесту його батька Ілона Маска під час промови на Capital One Arena у Вашингтоні перед шанувальниками Дональда Трампа після інавгурації. Вона висловилася в Threads, куди пішла після того, як її акаунт у Х було видалено. Щоправда, незрозуміло, хто це зробив: вона сама чи її батько.

"Я просто скажу, давайте називати речі своїми іменами. Особливо якби були зроблені дві піки поспіль, ґрунтуючись на реакції першої піки. Я не знаю, чому ви всі так бурхливо реагуєте, я явно говорю тільки про масті карт. Я маю на увазі, що у мене СДУГ, і це була ЯВНО просто випадковість, яку люди випадково інтерпретували як щось інше, ніж просто масті карт. Зрештою, немає жодних доказів, що я говорю не тільки про масті карт. Знаєте... люди, які припускають, що я говорю не тільки про масті карт, просто показують, наскільки нечесними можуть бути люди/ЗМІ", — написала вона.

Потім вона процитувала пост і прокоментувала:

"Ті, хто вміє читати між рядків, ви розумієте, як до біса легко це зробити? Правдоподібне заперечення, люба. Просто кажу".

Фото: Скриншот

Ілон Маск спростував припущення про те, що його жест, який нагадав як "римський салют", так і жест Sieg Heil!, популярний у нацистській Німеччині, був чимось, що має стосунок до нацизму. За його словами, його стомлюють ті, хто побачив у цьому відсилання до Гітлера.

За нього навіть заступилася організація з контролю за антисемітизмом, Антидифамаційна ліга, яка описала суперечку як "незграбний жест у момент ентузіазму, а не нацистське вітання".

Затятий прихильник Трампа Ілон, у якого 12 дітей від трьох різних жінок, привітав Вівіан зі своєю першою дружиною Джастін Вілсон у 2004 році. Вона народилася чоловіком на ім'я Ксав'є, але подала до суду документи, намагаючись юридично змінити свою стать із чоловічої на жіночу у квітні 2022 року, а також просила змінити своє ім'я на Вівіан Дженна Вілсон, взявши дівоче прізвище своєї матері.

"Я більше не живу і не хочу бути пов'язаною з моїм біологічним батьком будь-яким чином, формою або видом", — заявила Вівіан.

Маск розкритикував свою дитину, обізвавши її "комуністкою", яка вважає, що "будь-який багатий — це зло".

Він також одного разу заявив, що його "обманом змусили" дозволити Вівіан приймати блокатори статевого дозрівання.

"Мене, по суті, обманом змусили підписати документи за одного з моїх старших синів, Ксав'є. Це було до того, як я зрозумів, що відбувається, і в нас був COVID, тому було багато плутанини. І мені сказали, що Ксав'є може накласти на себе руки", — заявив Ілон. Він вважає гендерну дисфорсію "неймовірним злом" і вважає, що люди, які це пропагують, "повинні сісти у в'язницю".

Вів'єн відповіла батькові у своїй манері.

Раніше Фокус писав, що Вів'єн обізвала батька "серійним перелюбником" і заявила про своє рішення виїхати зі США.