Трансгендерна донька Ілона Маска прокоментувала його скандальний жест
Вівіан не стала прямо говорити про витівку батька, але дуже красномовно натякнула на неї.
20-річна Вівіан Віллсон, трансгендерна дочка Ілона Маска, не залишилася осторонь обговорення скандального жесту його батька Ілона Маска під час промови на Capital One Arena у Вашингтоні перед шанувальниками Дональда Трампа після інавгурації. Вона висловилася в Threads, куди пішла після того, як її акаунт у Х було видалено. Щоправда, незрозуміло, хто це зробив: вона сама чи її батько.
"Я просто скажу, давайте називати речі своїми іменами. Особливо якби були зроблені дві піки поспіль, ґрунтуючись на реакції першої піки. Я не знаю, чому ви всі так бурхливо реагуєте, я явно говорю тільки про масті карт. Я маю на увазі, що у мене СДУГ, і це була ЯВНО просто випадковість, яку люди випадково інтерпретували як щось інше, ніж просто масті карт. Зрештою, немає жодних доказів, що я говорю не тільки про масті карт. Знаєте... люди, які припускають, що я говорю не тільки про масті карт, просто показують, наскільки нечесними можуть бути люди/ЗМІ", — написала вона.
Потім вона процитувала пост і прокоментувала:
"Ті, хто вміє читати між рядків, ви розумієте, як до біса легко це зробити? Правдоподібне заперечення, люба. Просто кажу".
Ілон Маск спростував припущення про те, що його жест, який нагадав як "римський салют", так і жест Sieg Heil!, популярний у нацистській Німеччині, був чимось, що має стосунок до нацизму. За його словами, його стомлюють ті, хто побачив у цьому відсилання до Гітлера.
За нього навіть заступилася організація з контролю за антисемітизмом, Антидифамаційна ліга, яка описала суперечку як "незграбний жест у момент ентузіазму, а не нацистське вітання".
Затятий прихильник Трампа Ілон, у якого 12 дітей від трьох різних жінок, привітав Вівіан зі своєю першою дружиною Джастін Вілсон у 2004 році. Вона народилася чоловіком на ім'я Ксав'є, але подала до суду документи, намагаючись юридично змінити свою стать із чоловічої на жіночу у квітні 2022 року, а також просила змінити своє ім'я на Вівіан Дженна Вілсон, взявши дівоче прізвище своєї матері.
"Я більше не живу і не хочу бути пов'язаною з моїм біологічним батьком будь-яким чином, формою або видом", — заявила Вівіан.
Маск розкритикував свою дитину, обізвавши її "комуністкою", яка вважає, що "будь-який багатий — це зло".
Він також одного разу заявив, що його "обманом змусили" дозволити Вівіан приймати блокатори статевого дозрівання.
"Мене, по суті, обманом змусили підписати документи за одного з моїх старших синів, Ксав'є. Це було до того, як я зрозумів, що відбувається, і в нас був COVID, тому було багато плутанини. І мені сказали, що Ксав'є може накласти на себе руки", — заявив Ілон. Він вважає гендерну дисфорсію "неймовірним злом" і вважає, що люди, які це пропагують, "повинні сісти у в'язницю".
Вів'єн відповіла батькові у своїй манері.
Раніше Фокус писав, що Вів'єн обізвала батька "серійним перелюбником" і заявила про своє рішення виїхати зі США.