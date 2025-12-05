"Корона с головы не упала бы": Сикорский дал Зеленскому совет насчет визита в Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы попросить о визите к польскому президенту Каролю Навроцкому. Навроцкий перед тем требовал от Зеленского благодарности за помощь.

Сикорский посоветовал Зеленскому посетить Навроцкого в интервью RMF FM. В то же время вице-премьер-министр Польши отметил, что Украина находится в состоянии войны и требовать от нее благодарностей и почестей сейчас неуместно.

"Такое назойливое требование извинений, поклонений в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, у президента Зеленского корона бы с головы не упала, если бы, проезжая по Польше, он попросил о визите в Президентский дворец", — сказал Сикорский.

Ведущий Томаш Терликовский напомнил присутствующим о правилах дипломатии, согласно которым президент с меньшим стажем на посту посещает того, чья каденция длится дольше — то есть Навроцкий должен совершить визит к Зеленскому. На это польский премьер ответил, что война диктует свои правила.

"Надеюсь, это не повод демонстрировать нашу неприязнь к стране, которая храбро борется и держит войска Путина дальше от наших границ", — отметил при этом Сикорский.

Так польский вице-премьер прокомментировал решение Кароля Навроцкого не ездить в Украину и его недавнее сообщение в соцсетях.

"Я требую симметрии в отношениях с Украиной и ожидаю, что президент Владимир Зеленский выразит свою благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку, которую он получает от нашего народа", — написал Навроцкий.

Журналисты напомнили, что Владимир Зеленский неоднократно благодарил поляков за поддержку Украины.

"Я благодарен Польше за поддержку во время ее председательства в Совете ЕС. Вместе мы защищаем независимость Украины, Польши и всего региона, которому угрожает Россия", — писал украинский президент в июле этого года.

До того в июне Зеленский благодарил за поддержку тогдашнего президента Польши Анджея Дуди.

Напомним, 30 ноября президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его поездки в Москву.

В начале ноября в соцсетях вспыхнул конфликт между президентом и премьером Польши. Кароль Навроцкий и Дональд Туск поспорили из-за блокирования повышения в звании 136 работников спецслужб.