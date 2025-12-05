"Корона з голови не впала б": Сікорський дав Зеленському пораду щодо візиту в Польщу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент України Володимир Зеленський міг би попросити про візит до польського президента Кароля Навроцького. Навроцький перед тим вимагав від Зеленського вдячності за допомогу.

Сікорський порадив Зеленському відвідати Навроцького в інтерв'ю RMF FM. Водночас віцепрем'єр-міністр Польщі зазначив, що Україна перебуває в стані війни та вимагати від неї подяк і почестей зараз недоречно.

"Таке настирливе вимагання вибачень, поклонінь у ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, у президента Зеленського корона б з голови не впала, якби, проїжджаючи Польщею, він попросив про візит до Президентського палацу", — сказав Сікорський.

Ведучий Томаш Терліковський нагадав присутнім про правила дипломатії, згідно з якими президент з меншим стажем на посаді відвідує того, чия каденція триває довше — тобто Навроцький має зробити візит до Зеленського. На це польський прем'єр відповів, що війна диктує свої правила.

Відео дня

"Сподіваюся, це не привід демонструвати нашу неприязнь до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна далі від наших кордонів", — зауважив при цьому Сікорський.

Так польський віцепрем'єр прокоментував рішення Кароля Навроцького не їздити в Україну та його нещодавній допис у соцмережах.

"Я вимагаю симетрії у відносинах з Україною та очікую, що президент Володимир Зеленський висловить свою вдячність польським солдатам та польському народу за підтримку, яку він отримує від нашого народу", — написав Навроцький.

Журналісти нагадали, що Володимир Зеленський неодноразово дякував полякам за підтримку України.

"Я вдячний Польщі за підтримку під час її головування в Раді ЄС. Разом ми захищаємо незалежність України, Польщі та всього регіону, якому загрожує Росія", — писав український президент у липні цього року.

До того в червні Зеленський дякував за підтримку тодішньому президенту Польщі Анджею Дуді.

Нагадаємо, 30 листопада президент Польщі Кароль Навроцький відмовився від зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його поїздку у Москву.

На початку листопада в соцмережах спалахнув конфлікт між президентом і прем'єром Польщі. Кароль Навроцький і Дональд Туск посперечалися через блокування підвищення у званні 136 працівників спецслужб.