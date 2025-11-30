"Хаос" скасовується: Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном через його поїздку у Москву

Президент Польщі Кароль Навроцький скоригував план свого візиту в Угорщину після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Він лише відвідає саміт, на якому обговорюватимуть безпеку Центральної Європи.

Польський президент "послідовно виступає за пошук реальних шляхів" закінчення війни в Україні, яку розв'язала Росія. Про це 30 листопада повідомив державний секретар Марцін Пшидач.

"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, в тому числі у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент К. Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", — зазначив він.

Пшидач уточнив, що на саміті Навроцький разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини обговорюватиме питання безпеки та співпраці у Центральній Європі.

Відео дня

Раніше, 28 листопада, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував те, що Орбан відвідує Путіна, а Навроцький після цього – Орбана.

"Хаос у переговорах щодо плану (спеціального посланника США Стіва — ред.) Віткоффа, а в Києві — політична криза", — заявив польський прем'єр.

Він назвав це "фатальним поєднанням".

"Хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося", — зазначав Туск.

Нагадаємо, 28 листопада угорський прем’єр Віктор Орбан відвідав Москву. Він запропонував Будапешт як майданчик для "мирного саміту" та запевнив Кремль, що його країна "зацікавлена в мирі".

В інтерв’ю німецькій газеті Орбан заявив, що Україна після війни має стати "буферною державою" між Росією і НАТО. З його слів, Києву треба погодитись на запропонований США мирний план, а територіальні поступки задля угоди — "неминучі".