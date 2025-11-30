"Хаос" отменяется: Навроцкий отказался от встречи с Орбаном из-за его поездки в Москву

Президент Польши Кароль Навроцкий скорректировал план своего визита в Венгрию после того, как премьер-министр Виктор Орбан встретился с лидером РФ Владимиром Путиным. Он лишь посетит саммит, на котором будут обсуждать безопасность Центральной Европы.

Польский президент "последовательно выступает за поиск реальных путей" окончания войны в Украине, которую развязала Россия. Об этом 30 ноября сообщил государственный секретарь Марцин Пшидач.

"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, в том числе в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент К. Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", — отметил он.

Відео дня

Пшидач уточнил, что на саммите Навроцкий вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной Европе.

Ранее, 28 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал то, что Орбан посещает Путина, а Навроцкий после этого — Орбана.

"Хаос в переговорах по плану (специального посланника США Стива — ред.) Уиткоффа, а в Киеве — политический кризис", — заявил польский премьер.

Он назвал это "роковым сочетанием".

"Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И его основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось", — отмечал Туск.

Напомним, 28 ноября венгерский премьер Виктор Орбан посетил Москву. Он предложил Будапешт как площадку для "мирного саммита" и заверил Кремль, что его страна "заинтересована в мире".

В интервью немецкой газете Орбан заявил, что Украина после войны должна стать "буферным государством" между Россией и НАТО. По его словам, Киеву надо согласиться на предложенный США мирный план, а территориальные уступки ради соглашения — "неизбежны".