Президент і прем'єр Польщі посварилися в соцмережах: що відомо про конфлікт Навроцького і Туска

У Польщі президент Кароль Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск вступили в публічну суперечку через блокування підвищення у званні 136 працівників спецслужб. Навроцький не підписав відповідний документ, заявивши, що Туск скасував його зустрічі з очільниками служб безпеки.

Конфлікт Навроцького і Туска набрав обертів після того, як президент Польщі звинуватив прем'єра в блокуванні контактів із керівниками спецслужб, пише RMF24. Туск відкинув ці звинувачення та закинув президенту порушення конституційних норм.

Скандал у Польщі розпалився в соцмережі Х (раніше — Twitter). Прем'єр Дональд Туск 7 листопада у своєму акаунті написав, що "аби стати президентом, недостатньо виграти вибори".

Туск розповів про скасування запланованого на цей день заходу з присвоєння 136 майбутнім контррозвідникам першого офіцерського звання з нагоди Дня незалежності Польщі, що святкується 11 листопада. Він пояснив, що клопотання про підвищення у званні уряд подає до Канцелярії президента, і Навроцький мав поставити в документі свій підпис, але не став цього робити. Прем'єр-міністр заявив, що з боку голови держави це було "продовженням війни з польським урядом".

Президент Кароль Навроцький опублікував допис у відповідь, в якому заявив, що "щоб бути прем'єром, недостатньо просто публікувати пости в X". Він звинуватив Туска в некомпетентності та неспроможності ставити державні інтереси вище партійних.

"Безпека поляків не має партійних кольорів, прем'єре уряду беззаконня", — написав Навроцький.

Президент звинуватив прем'єра у брехні та заявив, що за рішенням Туска йому було заборонено зустрітися з керівниками спецслужб і відмовлено в доступі до інформації про безпеку держави під час засідання Колегії з питань спеціальних служб. За його словами, обговорення питань безпеки Польщі та ухвалення рішення про присвоєння офіцерського звання мали відбутися на чотирьох скасованих зустрічах.

"Прем'єр Туск має зрозуміти, що він не король, а голова уряду, а це означає обов'язок співпрацювати з президентом, якого обрали поляки", — сказав Навроцький у відео.

Під час розмови з журналістами в Сеймі Дональд Туск відповів на звинувачення Кароля Навроцького та зазначив, що формати зустрічі президента з міністрами передбачені конституцією та законами.

"У нього є такі варіанти, як Рада національної безпеки, Рада Кабінету Міністрів, а представник президента бере участь у кожному комітеті спеціальних служб. Немає жодної причини, і я ніколи не дозволю, щоб конституційні принципи порушувалися. Президент у Польщі не відповідає за виклик міністрів чи державних службовців, які підпорядковуються уряду ", — сказав Туск.

Він додав, що "нікому нічого не забороняє", а керівники спецслужб зустрінуться з президентом, якщо Навроцький звернеться до нього "з інформацією, в якій справі та про що йдеться".

