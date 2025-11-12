Президент и премьер Польши поссорились в соцсетях: что известно о конфликте Навроцкого и Туска

В Польше президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск вступили в публичный спор из-за блокирования повышения в звании 136 работников спецслужб. Навроцкий не подписал соответствующий документ, заявив, что Туск отменил его встречи с руководителями служб безопасности.

Конфликт Навроцкого и Туска набрал обороты после того, как президент Польши обвинил премьера в блокировании контактов с руководителями спецслужб, пишет RMF24. Туск отверг эти обвинения и обвинил президента в нарушении конституционных норм.

Скандал в Польше разгорелся в соцсети Х (ранее — Twitter). Премьер Дональд Туск 7 ноября в своем аккаунте написал, что "чтобы стать президентом, недостаточно выиграть выборы".

Туск рассказал об отмене запланированного на этот день мероприятия по присвоению 136 будущим контрразведчикам первого офицерского звания по случаю Дня независимости Польши, который празднуется 11 ноября. Он пояснил, что ходатайство о повышении в звании правительство подает в Канцелярию президента, и Навроцкий должен был поставить в документе свою подпись, но не стал этого делать. Премьер-министр заявил, что со стороны главы государства это было "продолжением войны с польским правительством".

Президент Кароль Навроцкий опубликовал ответное сообщение, в котором заявил, что "чтобы быть премьером, недостаточно просто публиковать посты в X". Он обвинил Туска в некомпетентности и неспособности ставить государственные интересы выше партийных.

"Безопасность поляков не имеет партийных цветов, премьер правительства беззакония", — написал Навроцкий.

Президент обвинил премьера во лжи и заявил, что по решению Туска ему было запрещено встретиться с руководителями спецслужб и отказано в доступе к информации о безопасности государства во время заседания Коллегии по вопросам специальных служб. По его словам, обсуждение вопросов безопасности Польши и принятие решения о присвоении офицерского звания должны были состояться на четырех отмененных встречах.

"Премьер Туск должен понять, что он не король, а глава правительства, а это означает обязанность сотрудничать с президентом, которого выбрали поляки", — сказал Навроцкий в видео.

Во время разговора с журналистами в Сейме Дональд Туск ответил на обвинения Кароля Навроцкого и отметил, что форматы встречи президента с министрами предусмотрены конституцией и законами.

"У него есть такие варианты, как Совет национальной безопасности, Совет Кабинета Министров, а представитель президента участвует в каждом комитете специальных служб. Нет ни одной причины, и я никогда не позволю, чтобы конституционные принципы нарушались. Президент в Польше не отвечает за вызов министров или государственных служащих, которые подчиняются правительству", — сказал Туск.

Он добавил, что "никому ничего не запрещает", а руководители спецслужб встретятся с президентом, если Навроцкий обратится к нему "с информацией, в каком деле и о чем идет речь".

