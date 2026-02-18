"Якщо Путіну вдасться захопити Україну, ми будемо наступними", — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у випадку поразки України у війні проти Росії, Польща стане наступною ціллю Москви. Кремль стане прямою загрозою для всього східного флангу НАТО.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив про це в інтерв’ю британському подкасту The Rest Is Politics. Він зазначив, що українська армія має ресурси для ведення бойових дій ще на кілька років.

"Ми вважаємо, що якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. І таке вже траплялося раніше. Саме тому ми витрачали 2% ВВП на оборону протягом 20 років, а зараз витрачаємо 4,7%... Знаєте, ми будемо краще їсти траву, аніж знову станемо російською колонією", — наголосив Сікорський.

Сікорський припустив, що громадський опір у Польщі потенційній загрозі російського експансіонізму є причиною такого високого рівня витрат його країни на оборону, навіть за рахунок фінансування інших сфер.

"Це вже траплялося раніше", — додав він, очевидно, маючи на увазі періоди в історії Польщі, коли вона перебувала під владою Росії — спочатку за часів імперії, а пізніше знову під радянським ярмом.

Також Сікорський вважає, що Україна зможе воювати ще три роки, бо має на це ресурси, а очільник Кремля не витримає цей термін.

"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають приблизно 10 років. Я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки", — додав він.

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що, на його думку, держави-члени ЄС повинні тісніше співпрацювати у сфері спільної оборони, додавши, що блок має "проблему синхронізації" через суверенітет, що належить кожній країні-члену.

"Я підтримую ідею, щоб Європейський Союз почав мати власний оборонний потенціал, щоб нам не доводилося звертатися до Сполучених Штатів у кожній надзвичайній ситуації", — наголосив Сікорський.

