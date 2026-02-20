У Польщі викрили українську організовану шахрайську групу: деталі

Польські правоохоронці ліквідували організоване злочинне угруповання, яке складалося з п'ятьох громадян України. Воно здійснювало телефонні шахрайства по всій країні. Збитки потерпілих оцінюються майже в один мільйон злотих.

Організоване злочинне угруповання здійснювало численні шахрайства по всій країні, повідомляє польське видання "Suski dla was". Зловмисники маскувалися під "поліцейського", "банківського працівника" та "прокурора". Понад 20 людей отримали збитки на загальну суму майже один мільйон злотих.

В межах розслідування були задіяні поліцейські відділу боротьби з економічними злочинами Воєводського управління поліції в Любліні. Ця справа триває, тому що кількість жертв та сума збитків продовжуватимуть зростати. Усі затримані є громадянами України віком від 21 до 45 років.

Шахраї телефонували на вибрані номери, видаючи себе за банківських працівників, поліцейських або прокурорів, під виглядом отримання коштів під загрозою вилучення з їхніх банківських рахунків. Вони закликали жертв здійснити переказ або встановити програму віддаленого робочого столу під виглядом встановлення антивірусного програмного забезпечення.

Група діяла по всій країні з квітня 2024 року по січень 2025 року. Серед п'яти затриманих є дві жінки віком 21 та 45 років. Усіх їх доставили до районної прокуратури в Любліні. Там їм було пред'явлено звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, скоєних у складі організованої злочинної групи.

Суд обрав злочинцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Це черговий арешт у цій справі: роком раніше поліція заарештувала шістьох осіб, включаючи лідера злочинного угруповання. Тому справа ще розвивається.

