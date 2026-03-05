У Польщі затримали близько сотні українців за одну ніч: у чому причина та навіщо їх депортують

У Польщі правоохоронні органи провели масштабну загальнонаціональну спецоперацію, у результаті якої було затримано понад 140 іноземних громадян. Основними підставами для затримань стали порушення правил легального перебування в країні, а також підозри в можливій загрозі для національної безпеки.

Як пише видання Polskie Radio, ці перевірки правоохоронці почали проводити на початку березня одночасно в різних регіонах країни.

На своїй сторінці в X міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський написав, що під час операції поліція провела близько 1 800 перевірок щодо законності перебування іноземців на території держави. І , зрештою, майже у 110 випадках було розпочато процедури примусового видворення через нелегальний статус. Натомість ще понад 20 осіб силові структури визнали такими, що можуть становити потенційну загрозу для безпеки країни.

Крім того, у поліції зазначили, що це вже четверта подібна масштабна операція та перша, проведена у 2026 році.

Загалом у ході операції правоохоронці затримали 1 944 осіб, які перебували в розшуку на підставі судових рішень або ордерів на арешт. Серед них було 147 іноземців. Зокрема, лише за одну ніч у Польщі затримали 91 громадянина України, і це найбільше число серед інших країн. Також до списку увійшли:

14 громадян Грузії;

8 — Білорусі;

3 — Молдови;

2 — Росії;

а ще 29 осіб були громадянами інших держав.

Крім того, сім затриманих розшукувалися за європейськими ордерами на арешт та так званими "червоними повідомленнями" Інтерполу.

Серед окремих випадків, про які повідомили правоохоронці, — затримання громадянина Бразилії, який перебував у міжнародному розшуку з 2025 року за підозрою у пограбуванні. Також затримано громадянку Білорусі, яку підозрюють у відкритті банківських рахунків за фальшивими документами та участі в організованій групі, що займалася інтернет-шахрайством. Окрім цього, правоохоронці виявили громадянина Колумбії, який перебував у Польщі без законних підстав. Загалом за результатами операції було подано 112 клопотань про примусове повернення іноземців.

Для порівняння, упродовж трьох подібних масштабних операцій, проведених у Польщі у 2025 році, правоохоронці затримали 4 766 осіб, серед яких 515 були іноземними громадянами.

Як додає "РБК-Україна", основними причинами затримання такої великої кількості українців стали прострочені візи та статус тимчасового захисту, нелегальна праця та підозри у загрозі безпеці, а частина перебувала у розшуку за кримінальні правопорушення в ЄС. Для більшості затриманих уже розпочато процедури примусового видворення з анулюванням права на перебування та забороною в’їзду до Шенгенської зони на термін від 6 місяців до 5 років.

Нагадаємо, що польські правоохоронці ліквідували організоване злочинне угруповання з п’яти громадян України, яке здійснювало телефонні шахрайства по всій країні. Потерпілих ошукали на майже один мільйон злотих, маскуючись під поліцейських, банківських працівників та прокурорів. Усім затриманим пред’явлено звинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів, їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Також Фокус писав, що українські біженці продовжують виїжджати до країн ЄС, однак найбільший відтік спостерігається з Франції, Бельгії, Естонії та Латвії. Загалом наприкінці 2026 року статус тимчасового захисту отримали 4,35 мільйона українців, а за місяць їхня кількість у ЄС зросла на понад 24 тисячі осіб.