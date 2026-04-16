Влетів на швидкості у відбійник: у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями, що відомо

Тест на алкоголь показав, що водій автобуса був тверезий. Ймовірно, що водій мікроавтобуса не впорався з кермуванням.

Аварія сталася 15 квітня близько 17:00 на автостраді А4 в Будах Ланьцутських, що у Підкарпатському воєводстві. Про це повідомляє RFM24.

У повідомленні йдеться, що за попередніми даними поліції, водій автобуса Mercedes, який рухався в напрямку Жешува, з'їхав з дороги, на швидкості влетів у відбійник і перекинувся.

В автобусі перебували громадяни України – п'ятеро дорослих та одна 9-річна дитина. Двох людей доставили до лікарні: водія та одного з пасажирів. Їх вже виписали.

Наразі поліція розслідує причини інциденту.

Нагадаємо, що українець на BMW протаранив кортеж прем'єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча. Громадянин України врізався в один із автомобілів супроводу. Резонансна аварія мала місце 18 лютого на трасі R-13 Матешево-Колашин поблизу міста Скрбуша.

Відео дня

Обидва автомобілі отримали суттєві ушкодження. Троє поліцейських, які перебували у Mercedes-Benz, отримали травми та були доставлені до лікарні, де їм надали медичну допомогу.

Також у Польщі затримали близько сотні українців за одну ніч. Правоохоронні органи провели масштабну загальнонаціональну спецоперацію, у результаті якої було затримано понад 140 іноземних громадян. Основними підставами для затримань стали порушення правил легального перебування в країні, а також підозри в можливій загрозі для національної безпеки.